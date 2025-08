Már a csapatfőnök is kételkedik Hamiltonban, aki „megijedt”, majd újra a kirúgásáról beszélt

Lewis Hamilton már nyolc alkalommal győzött és kilenc pole-pozíciót szerzett a Hungaroringen, a 2025-ös viszont az eddigi legrosszabb Magyar Nagydíja volt. A Ferrari 40 éves versenyzője a szombati időmérő után – látva csapattársa, Charles Leclerc rajtelsőségét is – hasznavehetetlennek nevezte magát, és arról beszélt, hogy talán az olasz istállónak le kellene cserélnie őt. A futam sem sikerült túl jól neki , idén először nem pontszerző helyen ért célba, a legizgalmasabb pillanata pedig az volt, amikor Max Verstappen nagy csatában megelőzte őt. A versenyt követően a két világbajnokot meghallgatásra hívták az incidens miatt, de Hamilton nem vett részt rajta, az esetet végül büntetés nélkül megúszó Verstappen pedig azt nyilatkozta a brit riválisáról, hogy szerinte „megijedt”, amikor ő bevetődött mellé a pályán.

Lewis Hamilton Forma–1-es pályafutása legrosszabb Magyar Nagydíján van túl (Fotó: Csudai Sándor)

Lewis Hamilton továbbra is imád versenyezni

Hamilton az interjúzónától már nem maradt távol, és természetesen a legtöbb riporter arra várt, hogy reagáljon a szombati mondataira. A hétszeres vb-győztes elárulta, komolyan gondolta az elhangzottakat, jelenleg is így érez, de komolyabb magyarázatot nem fűzött hozzá, csupán azt, hogy „sok olyan dolog történik a háttérben, ami nem túl jó”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a versenyzési kedve továbbra is megvan, sőt egyenesen imád versenyezni. A Verstappennel szembeni incidensről annyit mondott, hogy nem is igazán emlékszik az esetre, aminek nem tulajdonít nagy jelentőséget.

– Nem vagyok frusztrált. Ma nem tehettem volna sokkal többet.

Semmilyen elvárásom nem volt erre a szezonra, de sokkal rosszabbul sikerült, mint bármelyik másik szezonom

– tette hozzá Lewis Hamilton.

Toto Wolff már kételkedik abban, hogy Hamilton lesz még világbajnok

A Mercedesnél bő egy évtizedet dolgozott együtt Toto Wolff csapatfőnökkel Lewis Hamilton, aki hat egyéni vb-címet is nyert abban a korszakban. Az osztrák szakember továbbra is tartja a kapcsolatot a brit pilótával, így őt is megkérdezték a szombati kifakadásával kapcsolatban.

Ő minden idők legjobbja és mindig is az marad, ezt egy verseny vagy egy szezon nem tudja lerombolni, és erre emlékeznie kell

– nyilatkozta Wolff, aki megérti, Hamilton miért viselte ilyen nehezen a mogyoródi versenyhétvége hányattatásait. A Mercedes főnökét arról is kérdezték, hogy lehet-e nyolcszoros világbajnok a brit pilóta, de Wolff ebben a korábbi határozott nyilatkozataitól eltérően ezúttal már kételkedik. – Ha kap egy olyan autót, amiben megbízik és az azt teszi, amit ő szeretne, akkor igen. Ám, ha továbbra is olyan az autója, ami nem a megfelelő visszajelzést adja neki, mint amilyen az elmúlt évek Mercedese vagy a talán még rosszabb idei Ferrari, akkor nem.