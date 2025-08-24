Rendkívüli

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

Csatornába csúszott egy autó, meghalt, aki benne ült

A búvárok egy kutya tetemét is megtalálták.

Forrás: MTI2025. 08. 24. 19:31
Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa Bugyi nagyközség közelében – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya. A közlemény szerint a délutáni órákban Bugyi közigazgatási területén egy autó sofőrje a vízelvezető csatorna mellett próbált megfordulni, ám a manőver során abba belecsúszott, és a jármű elsüllyedt. 

Az autó vezetője még időben ki tudott mászni, azonban 69 éves utasa a helyszínen életét vesztette.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a balesetről elmondta: a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának munkatársai Bugyi és Áporka község között drótkötél segítségével húzták partra a hat-nyolc méter széles és mintegy 2-2,5 méter mély, erős sodrású Ürbőpusztai-csatornába csúszott gépkocsit, amelyben az elhunyt férfi mellett egy kutya élettelen testét is megtalálták.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

