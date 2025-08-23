tömegbalesetNyírmihálydirohodibalesetkarambolkreszNyírtass

Több halálos tömegbaleset is történt egy vármegyében

Több súlyos tömegkarambol is történt a napokban Szabolcsban. A szakember szerint a balesetek oka a figyelmetlenség volt, illetve az, hogy nem az útviszonyoknak megfelelően vezettek.

Munkatársunktól
2025. 08. 23. 21:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig több mint huszonnégy órán belül négy ember vesztette életét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – számolt be a Szon.

Csütörtökön Nyírmihálydi és Nyírgelse között a 471-es főúton két fiatal halt meg, és kilencen kerültek kórházba. Pénteken is történt egy halálos tömegbaleset, ezenkívül egy rohodi ütközésben egy férfi hunyt el. 

A nyírgelsei tragédiát az okozta, hogy a személygépkocsi vezetője a csúszós útburkolaton a kanyarban kicsúszott, és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Kilenc év után történt újabb halálos tömegszerencsétlenség Szabolcs-Szatmár-Beregben: Nyírmihálydi és Nyírgelse között egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze (Fotó: Sipeki Péter)

– A balesetek oka egyértelműen a figyelmetlenség, hogy a vétkes jármű vezetője egyik esetben sem az útviszonyoknak megfelelően vezetett. A 471-es főúton történt halálos tömegszerencsétlenségben és a rohodi halálos balesetben is látható, hogy amikor az autó megcsúszott a vizes útburkolaton, nem megfelelően korrigált a vezető – mondta Morvai Szabolcs rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője. Hozzátette: a Nyírtassnál történt tömegbalesetben az elsőbbség meg nem adása, a KRESZ szabályainak be nem tartása a tragédia fő oka. Az autó egy alárendelt útról megállás nélkül hajtott a védett útra, ráadásul a megengedettnél több utast szállított az autóban – árulta el a részleteket az alezredes.

Morvai Szabolcs arra is kitért, hogy mindhárom halálos balesetben fiatal felnőttek voltak a vétkesek.

Kérjük a fiatalokat, főleg ha nemrég szereztek jogosítványt, hogy még óvatosabban és körültekintőbben vezessenek, tartsák be a szabályokat, s főként a sebességhatárra vonatkozó előírásokat, fokozottan figyeljenek az út- és látási viszonyokra.

– Akinek még nincs meg a megfelelő rutinja és eltúlzott sebességgel közlekedik, nem lesz képes váratlan, balesetveszélyes helyzetben megfelelően reagálni, ami tragédiához vezethet – magyarázta az alezredes.

A vármegyében történt halálos tömegszerencsétlenségekről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Borítókép: A rohodi balesetben egy ember meghalt (A kép forrása: traffipax-felvétel)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu