Több halálos tömegbaleset is történt egy vármegyében

Alig több mint huszonnégy órán belül négy ember vesztette életét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – számolt be a Szon.

Csütörtökön Nyírmihálydi és Nyírgelse között a 471-es főúton két fiatal halt meg, és kilencen kerültek kórházba. Pénteken is történt egy halálos tömegbaleset, ezenkívül egy rohodi ütközésben egy férfi hunyt el.

A nyírgelsei tragédiát az okozta, hogy a személygépkocsi vezetője a csúszós útburkolaton a kanyarban kicsúszott, és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Kilenc év után történt újabb halálos tömegszerencsétlenség Szabolcs-Szatmár-Beregben: Nyírmihálydi és Nyírgelse között egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze (Fotó: Sipeki Péter)

– A balesetek oka egyértelműen a figyelmetlenség, hogy a vétkes jármű vezetője egyik esetben sem az útviszonyoknak megfelelően vezetett. A 471-es főúton történt halálos tömegszerencsétlenségben és a rohodi halálos balesetben is látható, hogy amikor az autó megcsúszott a vizes útburkolaton, nem megfelelően korrigált a vezető – mondta Morvai Szabolcs rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője. Hozzátette: a Nyírtassnál történt tömegbalesetben az elsőbbség meg nem adása, a KRESZ szabályainak be nem tartása a tragédia fő oka. Az autó egy alárendelt útról megállás nélkül hajtott a védett útra, ráadásul a megengedettnél több utast szállított az autóban – árulta el a részleteket az alezredes.

Morvai Szabolcs arra is kitért, hogy mindhárom halálos balesetben fiatal felnőttek voltak a vétkesek.

Kérjük a fiatalokat, főleg ha nemrég szereztek jogosítványt, hogy még óvatosabban és körültekintőbben vezessenek, tartsák be a szabályokat, s főként a sebességhatárra vonatkozó előírásokat, fokozottan figyeljenek az út- és látási viszonyokra.

– Akinek még nincs meg a megfelelő rutinja és eltúlzott sebességgel közlekedik, nem lesz képes váratlan, balesetveszélyes helyzetben megfelelően reagálni, ami tragédiához vezethet – magyarázta az alezredes.

