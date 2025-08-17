Befejezték a helyszínelést Agárdnál, hamarosan helyreáll a rend

Feloldották a korlátozást a székesfehérvári vasútvonalon Agárdnál, ahol vasárnap halálos baleset történt – közölte a Mávinform a honlapján.

Megírtuk,

halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre tartó sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb volt a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon.

A gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette.

A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekedtek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb volt, és vonatkimaradásokra is számítani kellett.

Mostanra befejezték a helyszínelést Agárdnál, már nincs korlátozás Gárdony és Székesfehérvár között,

helyreállhat a menetrend a vonalon.