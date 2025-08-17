balesetgyalogosmenetrendMávinformvasútvonalAgárd

Befejezték a helyszínelést Agárdnál, hamarosan helyreáll a rend

Korábban halálos gázolás történt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 12:56
Illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feloldották a korlátozást a székesfehérvári vasútvonalon Agárdnál, ahol vasárnap halálos baleset történt – közölte a Mávinform a honlapján.

Megírtuk,

halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre tartó sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb volt a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon. 

A  gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette.

A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekedtek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb volt, és vonatkimaradásokra is számítani kellett. 

Mostanra befejezték a helyszínelést Agárdnál, már nincs korlátozás Gárdony és Székesfehérvár között, 

helyreállhat a menetrend a vonalon.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpride

A mongoloknál is kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu