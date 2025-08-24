Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

Az immár tízszeres világbajnok Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hetedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében. Tizenkét és tíz éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben, 2023-ban és most Hölle bizonyult a legjobbnak. Ifj. Fekete sem első vb-címét ünnepelte, mert az előző két alkalommal is aranyérmes volt a csapattal, viszont Dani Marcell, a szilvásváradi vb-újonc először állhatott a dobogó tetejére.

A kettesfogathajtó-vb világbajnok magyar csapata

Fotó: Facebook

Taroltak a magyarok

A 28 éves Hölle a díjhajtást világcsúccsal nyerte, majd szombaton a maratonhajtásban is a legjobbnak bizonyult, így hatalmas előnyre tett szert, az éllovas pozícióját pedig a vasárnapi akadályhajtásban simán megőrizte. A második helyen a brit Roger Campbell, a harmadikon pedig a holland Stan van Eijk végzett.

Csapatban – melyben a csapattagok közül mindhárom számban a két jobb versenyző eredménye számított – a magyarok mögött a britek és a hollandok zártak dobogós pozícióban.

Noha Höllének és a magyar csapatnak is tetemes előnye volt, mégsem lehetett biztosra venni a kettős sikert, mivel az akadályhajtás pályavezetése olyannyira nehéz volt, hogy végül egyetlen versenyző, a két éve ezüstérmes svájci Marcel Luder tudta három hibapontot érő verőhiba nélkül és a 2:53 perces limitidőn belül teljesíteni. Mivel ifj. Fekete a 3,64 hibapontjával remekül hajtott, így a csapatarany szinte biztossá vált, Höllének pedig bőven volt hibázási lehetősége az egyéni sikert tekintve. A magyar klasszis azt a taktikát választotta, hogy inkább lassabb tempóban hajtja lovait, de nem akar labdát leverni a bójákról. A terv tökéletesen sikerült, mivel verőhiba nélkül szlalomozott végig a pályán Hölle Martin, aki némi időtúllépésért 7,56 hibapontot kapott, de így is magabiztosan végzett az élen. Ifj. Fekete a 19. helyre jött fel, míg az egyéni dobogó reményében kockáztató, emiatt az akadályhajtást kissé elrontó Dani a 30. pozícióba esett vissza.