kettesfogathajtó-világbajnokságHollandiaHölle Martin

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

Hölle Martin egyéniben, illetve a magyar csapat – Dani Marcell-lel és ifj. Fekete Györggyel kiegészülve – megvédte címét a hollandiai Beekbergenben rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon.

2025. 08. 24. 16:45
kettesfogathajtó-vb
Hölle Martin egyéniben és csapatban is világbajnok lett a kettesfogathajtó vb-n
Az immár tízszeres világbajnok Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hetedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében. Tizenkét és tíz éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben, 2023-ban és most Hölle bizonyult a legjobbnak. Ifj. Fekete sem első vb-címét ünnepelte, mert az előző két alkalommal is aranyérmes volt a csapattal, viszont Dani Marcell, a szilvásváradi vb-újonc először állhatott a dobogó tetejére.

kettesfogathajtó-vb
A kettesfogathajtó-vb világbajnok magyar csapata
Fotó: Facebook

Taroltak a magyarok

A 28 éves Hölle a díjhajtást világcsúccsal nyerte, majd szombaton a maratonhajtásban is a legjobbnak bizonyult, így hatalmas előnyre tett szert, az éllovas pozícióját pedig a vasárnapi akadályhajtásban simán megőrizte. A második helyen a brit Roger Campbell, a harmadikon pedig a holland Stan van Eijk végzett. 

Csapatban – melyben a csapattagok közül mindhárom számban a két jobb versenyző eredménye számított – a magyarok mögött a britek és a hollandok zártak dobogós pozícióban.

Noha Höllének és a magyar csapatnak is tetemes előnye volt, mégsem lehetett biztosra venni a kettős sikert, mivel az akadályhajtás pályavezetése olyannyira nehéz volt, hogy végül egyetlen versenyző, a két éve ezüstérmes svájci Marcel Luder tudta három hibapontot érő verőhiba nélkül és a 2:53 perces limitidőn belül teljesíteni. Mivel ifj. Fekete a 3,64 hibapontjával remekül hajtott, így a csapatarany szinte biztossá vált, Höllének pedig bőven volt hibázási lehetősége az egyéni sikert tekintve. A magyar klasszis azt a taktikát választotta, hogy inkább lassabb tempóban hajtja lovait, de nem akar labdát leverni a bójákról. A terv tökéletesen sikerült, mivel verőhiba nélkül szlalomozott végig a pályán Hölle Martin, aki némi időtúllépésért 7,56 hibapontot kapott, de így is magabiztosan végzett az élen. Ifj. Fekete a 19. helyre jött fel, míg az egyéni dobogó reményében kockáztató, emiatt az akadályhajtást kissé elrontó Dani a 30. pozícióba esett vissza.

Az egyéni indulók közül Kákonyi Norbert összetettben a 20. helyre tört előre, Margitai Máré pedig 67., míg ifj. Veszelszki Gábor 79. lett. A vb-n 24 ország 85 fogathajtója indult, két év múlva Magyarország lesz a házigazdája a kettesfogathajtó-vb-nek.

