Még a fesztiválnak kellett elnézést kérnie, amiért nem tűrte az antiszemita rigmusokat

Egészen szürreális események helyszíne volt egy brit zenei fesztivál. Az angliai Portsmouth-ban tartott Victorious fesztiválon az ír Mary Wallopers folkzenekar palesztin zászlóval lépett a színpadra és Izrael-ellenes rigmusokat kiabált, végül mégis a szervezők kényszerültek bocsánatkérésre, amiért elnémították őket – írja a CNN amerikai hírtelevízió.

Korábban egy másik ír formációt, a Kneecapet kitiltották Magyarországról, mert a Sziget fesztivál rendezői annak ellenére hívták meg, hogy a zenekar gyakran hangoztatott Izrael-ellenes jelszavakat a koncertjein. Fotó: Hans Lucas via AFP

A vita miatt több más fellépő is visszalépett a fesztiváltól, azzal vádolva a szervezőket, hogy elfojtják a szólásszabadságot.

A fesztivál szervezői a közleményükben leírták, hogy a zenekar előadását egy diszkriminatív skandálás miatt állították le, később azonban a nyomás hatására újabb közleményt tettek közzé, amelyben bocsánatot kértek, sőt azt is felajánlották, hogy adakoznak a palesztinoknak.

A zenekar az Instagramon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy azért némították el őket, mert palesztin zászló volt a színpadon, és megtévesztésnek nevezték a szervezők eredeti közleményét.

Valójában azonban a zenekar által a koncertről közzétett szerkesztett videóban is tisztán hallatszik, hogy bendzsósuk, Andrew Hendy azzal a rigmussal kezdte a műsort: „Szabad Palesztinát, és b…szd meg Izraelt!”

A videó szerint a zenekar nagyjából egy perce játszhatott, amikor egy színpadi munkás jelent meg a színpadon, és eltávolította a Mary Wallopers tagjai által az egyik hangszóróra kirakott palesztin zászlót. Andrew Hendy ezután ismét elkezdte skandálni a „Szabad Palesztinát!” rigmust. A mikrofonját ezután némították el.

Ahogy a zenekar integetett a közönségnek, és elhagyta a színpadot, a nézők elkezdték kiabálni, hogy „Szabad Palesztinát” és „Hadd játsszanak!”.

A nézők szerint aznap több koncerten is elhangzott a fellépőktől az Izrael-ellenes rigmus.

Mint arról beszámoltunk, néhány hete a magyar kormány megtiltotta egy másik ír zenekar, a Kneecap belépését Magyarországra. A raptrió a Sziget fesztiválon lépett volna fel, azonban antiszemita gyűlöletbeszéd miatt három évre kitiltották őket az országból. A fesztivál szervezői azonban az egyik koncert alatt ennek ellenére levetítették a zenekar videóüzenetét, amelyben a Kneecap Izrael mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is kritizálta.

