Hogy mert ilyet mondani Hamilton éppen a Hungaroringen? A szurkolók kifakadtak

Nagyon nem úgy tűnt a szabadedzések és a kvalifikáció első két szakasza alapján, hogy a Ferrari éppen a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén szerzi meg idei első pole-pozícióját. Részben a lehűlt aszfaltnak és a szélnek köszönhetően viszont így történt: Charles Leclerc a McLareneket is meglepve az első helyen végzett szombaton. Amikor a hitetlen monacói a leggyorsabb körét futotta, csapattársa, Lewis Hamilton már nem volt a pályán, a brit pilóta ugyanis – sorozatban a második hétvégén – már a második etapban kiesett és a 12. pozícióban zárt a Hungaroringen. Ez pedig annak ismeretében is hatalmas különbség, hogy a Q2-ben „csak" 247 ezred választotta el a két Ferrari-versenyzőt.

Lewis Hamilton rekorder a Hungaroringen, most mégis csalódott lehetett a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérője után (Fotó: Csudai Sándor)

Leclerc mindenben eredményesebb idén Hamiltonnál

A Forma–1 2025-ös idényének a mostani a 14. versenyhétvégéje, és ez már a tizedik olyan időmérő volt, amelyen Leclerc Hamilton előtt zárt. A futamokon ennél is nagyobb a monacói fölénye: a kizárásukkal végződött Kínai Nagydíjat nem számítva a tizenkét vasárnapi versenyből tízszer Leclerc szerzett több pontot. A brit versenyző ugyanis 12-ből 12-szer ott volt a pontszerző helyeken, de kettő kivételével a csapattársa mindig előtte ért célba.

Nem véletlen, hogy az összetettben az ötödik helyezett Leclerc-nek harminccal több pontja van, mint Hamiltonnak.

A hétszeres világbajnok egyedül a sprintfutamokon eredményesebb tizenhárom évvel fiatalabb riválisánál, hiszen Sanghajban győzni tudott és Miamiban is a legjobb háromban végzett a szombati miniversenyen. Ám míg vasárnapról Leclerc-nek öt dobogója is van már idén, addig Hamiltonnak egy sincsen.

Előzetesen azt gondolták a szakértők, hogy a Ferrari lehet Mogyoródon a legközelebb a McLarenhez, és Leclerc pole-ja bizonyítja is az igazukat. Maranellóban viszont talán abban reménykedtek, hogy Hamilton is jobban szerepel szombaton, elvégre egyetlen Forma–1-es pilóta sem volt még, aki több rajtelsőséget szerzett egyetlen helyszínen, mint ő a Magyar Nagydíjon (kilencet). A 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíj óta is éppen a Hungaroringen szerezte a brit az első pole pozícióját, még 2023-ban. Akkor még Mercedes-pilóta volt, és azóta igazából csak kétszer lehetett igazán boldog egy versenyhétvége után: tavaly hazai pályán, majd Belgiumban is futamot nyert.