Verstappen világa felfordult, Hamilton viszont csak reménykedik hasonlóban

Irigyelhetik a rivális Forma–1-es csapatok, ami a McLarennel az elmúlt két évben történt. A 2023-as Kanadai Nagydíj (az év nyolcadik versenyhétvégéje) után a wokingi csapatnak 17 pontja volt. A hátralévő tizennégy nagydíjon aztán ehhez további 285 pontot szerzett a Lando Norris, Oscar Piastri pilótapárossal felállt istálló. 2024-ben megint nem indult jól az év, de hamarabb magára talált a McLaren, és végül 666 pontot gyűjtve konstruktőri világbajnok lett, még ha az egyéni címet nem is sikerült bezsebelni. Az F1 2025-ös idényének felénél pedig Norris és Piastri összesen 460 ponttal rendelkezik, ami már 238 pontos előnyt jelent a második Ferrari előtt.

Megszokott kép az F1 2025-ös idényében: a két McLaren (Oscar Piastri és Lando Norris) Max Verstappen Red Bullja előtt (Fotó: Getty Images/AFP/Clive Rose)

A McLaren előretört – Max Verstappen kárára

A Forma–1 legutóbbi 50 nagydíján a McLaren ötvenegy dobogós helyezést és tizenöt futamgyőzelmet szerzett, és egyértelműen domináns csapattá vált. Még úgy is, ha ez idő alatt (azaz az elmúlt két évben) Max Verstappen egymaga ért el 24 elsőséget. Ezek közül ugyanis húszat az időszak első tizenkét hónapjában gyűjtött be.

Az előző bő egy évben megrendezett 26 versenyből már csak négyet nyert meg a Red Bull holland pilótája, miközben Norris és Piastri is hét-hét alkalommal ünnepelt a dobogó tetején.

Rajtuk kívül George Russell háromszor, Charles Leclerc és Lewis Hamilton kétszer-kétszer, Carlos Sainz pedig egyszer győzött. Ráadásul, ha rátérünk az idei évre, tizenkét futamból kilenc zárult McLaren-győzelemmel, és csupán háromszor nem volt ott Piastri és Norris egyszerre a dobogón.

Az F1 2025-ös idényének eddigi dobogósai: Ausztrál Nagydíj: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Russell (pole: Norris)

Kínai Nagydíj: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Russell (pole: Piastri, sprintfutam: Hamilton)

Japán Nagydíj: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri (pole: Verstappen)

Bahreini Nagydíj: 1. Piastri, 2. Russell, 3. Verstappen (pole: Piastri)

Szaúd-arábiai Nagydíj: 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Leclerc (pole: Verstappen)

Miami Nagydíj: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Russell (pole: Verstappen, sprintfutam: Norris)

Emilia-Romagna Nagydíj: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri (pole: Piastri)

Monacói Nagydíj: 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri (pole: Norris)

Spanyol Nagydíj: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc (pole: Piastri)

Kanadai Nagydíj: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli (pole: Russell)

Osztrák Nagydíj: 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc (pole: Norris)

Brit Nagydíj: 1. Norris, 2. Piastri, 3. Hülkenberg (pole: Verstappen)

Látható, hogy Verstappennek hiába volt már négy pole pozíciója is – aminél senki nem tudott többet szerezni idén –, közülük csupán egyet váltott futamgyőzelemre. A holland pilóta az azelőtti negyven rajtelsősége közül harminckét alkalommal ért célba az első helyen, ez a változás pedig jól mutatja, hogy a Red Bull versenytempója idén távolról sem az igazi. A vasárnapi Brit Nagydíjon tőle teljesen szokatlan módon forgott meg a nedves aszfalton, ezzel pedig egy szinte biztos dobogót dobott el magától. A csapattársánál (előbb Liam Lawsonnál, majd Cunoda Jukinál) minden alkalommal eredményesebb vb-címvédő az autójára rengeteg panasszal élt, és azt is elmondta a hétvégén, hogy az energiaitalosok már inkább 2026-ra koncentrálnak, a címvédésről pedig lényegében le is mondott. Jövőre ugyanis az erőforrásokat és az autók karosszériáját is érintő, jelentős technikai változásokat vezetnek be a Forma–1-ben, ami az erőviszonyokat alaposan átírhatja. Egyelőre kérdéses, hogy azt az évet Verstappen még a Red Bullnál kezdi-e meg.

Verstappen korábban inkább versenyen volt erősebb, idén inkább időmérőn az (Fotó: AFP/Jakub Porzycki)

Piastri és Norris fej fej mellett

A soron következő módosítások miatt tehát a McLarennek mindenképpen ki kellene használnia az F1 2025-ös idényét.

Piastri a szezonnyitó, hazai versenyén nagyot hibázott, azóta viszont folyamatosan a legjobb négy között zárt. Norrisról ugyanezt el lehetne mondani, ha Montréalban nem torpedózza meg a saját csapattársát, azóta viszont két elsőséggel javított.

Az időmérőkön minimális különbséggel Piastri áll jobban az egymás elleni mérlegben, a futamokon viszont 6-6, a sprinteken pedig 1-1 az állás a párharcukban, így féltávnál minimális, nyolcpontos az ausztrál pilóta előnye.

A Red Bull 2023-ban óriási rekordot döntött, amikor 860 ponttal zárta az összetettet úgy, hogy az idényben csupán egyetlen futamot nem nyertek meg az energiaitalosok. Akkor Max Verstappen több mint kétszer annyi (575) pontot szerzett, mint csapattársa, Sergio Pérez (285).

Idén két futammal többet rendeznek, mint két éve, de ennek is köszönhetően a McLaren féltávnál jobban áll, mint a Red Bull a 2023-as csúcsévében.

Az viszont hab a tortán a semleges szurkolóknak, hogy a McLaren versenyzői között aligha lesz akkora különbség a végén, mint Verstappen és Pérez között volt. Márpedig ez azt jelenti, hogy 2016 óta nem látott módon két csapattárs vívhat éles harcot a világbajnoki címért. Ha így lesz, akkor ne gondoljuk azt, hogy az eddig viszonylag kevésszer összeakaszkodott Norris és Piastri között nem fajul el a csata a következő öt hónapban.

Kívülről nézve Piastri és Norris jelenleg jó kapcsolatot ápolnak, még kiélezettebb helyzetben ez aligha marad így (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Mi történik a Ferrarival és a Mercedesszel?

A Red Bull eddigi 172 pontjából 165-öt Verstappen gyűjtött, és amíg ez az arány drasztikusan meg nem változik, aligha az energiaitalosok végeznek majd a konstruktőri tabella második helyén. Ott jelenleg a Ferrari tizenkét pontos előnnyel áll a Mercedes előtt. Tavaly mindkét legendás istálló nagyot lépett előre, hiszen a maranellóiak öt, míg a brackley-iek négy futamgyőzelemmel zárták 2024-et.

A reményteli várakozás után azonban hamar józanító pofont kapott a két élcsapat, ugyanis George Russell hiába kezdte jól az évet, az újonc Andrea Kimi Antonelli már nem annyira, a két Ferrari pedig még kevésbé.

Főleg Lewis Hamilton érkezése miatt bíztak még nagyobb feltámadásban a Ferrarinál, de a 40 éves brit pilóta az eddigi két sprintfutamot leszámítva egyszer sem zárt a legjobb háromban. Csapattársa, Charles Leclerc idénye is nehezen indult be, de a monacói azóta négyszer is felállt a dobogóra, mielőtt a vasárnapi, silverstone-i futamot karrierje egyik legrosszabb versenyének nevezte. Hamilton annak örülhet, hogy kiegyensúlyozottabb Leclerc-nél, hiszen a hétszeres világbajnok a kínai kizárását leszámítva mindig pontot szerzett, de csapattársa így is kilenc alkalommal előtte végzett a nagydíjakon.

Ennél is nagyobb a különbség viszont a Mercedesnél, ahol az óriási tehetségnek kikiáltott Antonelli egyelőre nagyon le van maradva Russelltől – minden futamon, és egy kivételével minden időmérőn az olasz zárt hátrébb –, de az újoncok közül így is ő a legsikeresebb, ráadásul már dobogóra is állt egyszer. Összehasonlításképpen, Piastrinak (2023-ban 34) és Norrisnak (2019-ben 24) sem volt ilyen sok (63) pontja, sem dobogója a debütáló évében, tizenkét futam után, még ha az akkor McLaren gyengébb is volt a mostani Mercedesnél.

A McLaren mögött így is nagy csata várható a második helyért az idei év második felében, de Kanadában az is kiderült, hogy a wokingiak sem mindenhol verhetetlenek. A mezőny egy részének – köztük a két Mercedes-pilótának – a Forma–1-ben maradás is a tét lesz a következő hónapokban, amelyek során utoljára élvezhetjük ki a jelenlegi szabályok adta körülményeket. A végén pedig sorozatban négy Hamilton-, majd négy Verstappen-vb-cím után minden bizonnyal új világbajnoka lesz a sportágnak.

Az F1 2025-ös világbajnoki idénye július utolsó hétvégéjén Spa-Francorchamps-ban, a sprintfutamos Belga Nagydíjjal folytatódik.