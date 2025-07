Lando Norris elsőként ért célba, de utólag megbüntetheti az FIA

A McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte meg az idei Forma–1-es világbajnokság 12. futamát, a silverstone-i Brit Nagydíjat. A futamgyőztes a hazai győzelem hatása alatt nyilatkozott a versenyt követően, örömét pedig nem is nagyon tudta leplezni. A célba érés utáni interjúban annyira elragadták az érzelmek, hogy egy trágár szó is kicsúszott a száján – élő adásban, a Sky Sports kamerái előtt. A közvetítőcsatorna gyorsan bocsánatot kért a nézőktől, a FIA pedig jelezte: vizsgálatot indít az ügyben, amely akár pénzbüntetéssel is zárulhat.

Lando Norris nyerte a Silverstone-ban rendezett Forma–1-es Brit Nagydíjat. Fotó: AFP/BEN STANSALL

Az agyad teljesen kitisztul. Mindent, amire a verseny előtt gondolsz, elfelejtesz. A legfontosabb dolog, hogy ne b…szd el, ez az első számú szabály. Az utolsó néhány körben csak a tömeget néztem. Csak próbáltam mindent magamba szívni, élvezni a pillanatot, mert ez talán soha többé nem fog megtörténni pályafutásom során. De ezek olyan emlékek, amelyeket örökre magammal viszek

– nyilatkozta teljes eksztázisban a 25 éves angol autóversenyző.

A Sky Sports műsorvezetője, a korábbi F1-es pilóta Jenson Button gyorsan bocsánatot kért a káromkodásért, míg Norris is hozzátette a saját bocsánatkérését.

Bár az FIA 2025 elején szigorított a káromkodásra vonatkozó szabályokon, a szezon során mindeddig nem alkalmazta ezeket az F1-es versenyzőkkel szemben, és a szezon előrehaladtával mérsékelte is az álláspontját. Ennek ellenére a TalkSport és a Reuters információi szerint Norris bajba kerülhet, mivel az FIA vizsgálatot indított ellene az élő adásban elhangzott trágár szavai miatt. Ha a szövetség bűnösnek találja Norrist, akkor a brit versenyző 4200 fontos büntetést kaphat.