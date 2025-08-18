Szijjártó PéterAndrij SzibihaBarátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter alaposan kiosztotta az ukrán külügyminisztert

Az ukrán külügyminiszter bírálta a magyar diplomácia vezetőjét az X-en. Szijjártó Péter azonban világossá tette, hogy Magyarország érdeke az első, és szerinte éppen Ukrajna veszélyezteti a magyar energiaellátást.

Wiedermann Béla
2025. 08. 18. 14:54
Szijjártó Péter Forrás: AFP
Szijjártó Péter legújabb közösségi bejegyzésében reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter támadásaira. A magyar külügyminiszter leszögezte: „Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első!”

Andrij Szibiha az X-en támadta a magyar külügyminisztert, de Szijjártó Péter határozottan válaszolt: Magyarország érdeke mindenek előtt.
Fotó: AFP

Szibiha előzőleg azzal támadta a magyar diplomácia vezetőjét, hogy panaszaival ne Kijevhez, hanem Moszkvához forduljon. 

Reklamáljak az oroszoknál

– írta az ukrán külügyminiszter, miután Szijjártó arról számolt be, hogy újabb ukrán támadás érte a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Szijjártó Péter az ukrán támadásokról

A magyar külügyminiszter szerint a tények világosak: 

Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke. Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével.

Szijjártó hozzátette: 

S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik.

A külügyminiszter a helyzetet súlyosnak nevezte, és hangsúlyozta: 

Ezek az ismételt ukrán támadások az energiaellátásunk ellen ugyanazt a célt szolgálják: be akarják húzni Magyarországot a háborúba. Ez nem a mi háborúnk. Nekünk semmi közünk hozzá, és amíg mi vagyunk kormányon, Magyarország ki is marad belőle.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

