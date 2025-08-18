Szijjártó Péter legújabb közösségi bejegyzésében reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter támadásaira. A magyar külügyminiszter leszögezte: „Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első!”
Szijjártó Péter alaposan kiosztotta az ukrán külügyminisztert
Az ukrán külügyminiszter bírálta a magyar diplomácia vezetőjét az X-en. Szijjártó Péter azonban világossá tette, hogy Magyarország érdeke az első, és szerinte éppen Ukrajna veszélyezteti a magyar energiaellátást.
Szibiha előzőleg azzal támadta a magyar diplomácia vezetőjét, hogy panaszaival ne Kijevhez, hanem Moszkvához forduljon.
Reklamáljak az oroszoknál
– írta az ukrán külügyminiszter, miután Szijjártó arról számolt be, hogy újabb ukrán támadás érte a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.
Szijjártó Péter az ukrán támadásokról
A magyar külügyminiszter szerint a tények világosak:
Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke. Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével.
Szijjártó hozzátette:
S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik.
A külügyminiszter a helyzetet súlyosnak nevezte, és hangsúlyozta:
Ezek az ismételt ukrán támadások az energiaellátásunk ellen ugyanazt a célt szolgálják: be akarják húzni Magyarországot a háborúba. Ez nem a mi háborúnk. Nekünk semmi közünk hozzá, és amíg mi vagyunk kormányon, Magyarország ki is marad belőle.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
