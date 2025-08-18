Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

orosz-ukrán háborúTrump-PutyinZelenszkij

Itt a fordulat: Zelenszkij készen áll egy emészthető kompromisszumra

Az ukrán elnök kész egy „emészthető kompromisszumot” kötni a jelenlegi frontvonal mentén, amelyet az ukránok elfogadhatnak – mondta egy hozzá közel álló tisztviselő, amelyről a Financial Times számolt be. Zelenszkij és a háborúpárti európai politikusok Washingtonban tárgyalnak Donald Trumppal. Zelenszkij túl gyáva, hogy egyedül menjen Amerikába. Elkísérik őt brüsszeli gazdái. Az EU retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el.

Kozma Zoltán
2025. 08. 18. 12:29
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn lép be az Ovális Irodába elnökségének egyik legfontosabb találkozójára: lehetősége nyílik arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatokat Donald Trumppal, biztosítsa az orosz–ukrán háború igazságos lezárását, és garantálja az Egyesült Államok támogatását Ukrajna jövőbeli biztonságához. Erről ír a Financial Times. A lap megjegyzi, lehetséges, hogy Zelenszkij nyitott lesz a kompromisszumra.

Zelenszkij retteg (Fotó: AFP)
Zelenszkij retteg (Fotó: AFP)

Zelenszkijnek el kell kerülnie az előző fehér házi találkozó katasztrófáját, amikor J. D. Vance alelnök nyilvánosan bírálta az ukrán vezetőt, Trump pedig azzal vádolta, hogy a III. világháborúval játszik.

Ez alkalommal Zelenszkij „erősítéssel” érkezik Washingtonba. Úgy tűnik, túl gyáva ahhoz, hogy egyedül menjen. 

Zelenszkijt kísérik a háborúpárti brüsszeliták

Több európai vezető, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik a tárgyalásokhoz.

A találkozó célja, hogy építsenek a pénteki Putyin–Trump-csúcstalálkozó néhány pozitív jelére, különösen az USA hajlandóságára, hogy garantálja Ukrajna biztonságát a háború után.

A terület kérdése azonban még kényesebb lesz. Alaszkában Putyin követelte, hogy Ukrajna vonja ki erőit a keleti Donyeck és Luhanszk régiók fennmaradó részeiből. Zelenszkij azonban egyértelművé tette, hogy nem ad át területet Putyinnak, amely még ukrán ellenőrzés alatt áll.

Zelenszkij célja a találkozón az lesz, hogy „produktív béketeremtési folyamatot” indítson el anélkül, hogy Ukrajnát „lehetetlen lépések végrehajtására kényszerítenék, mint például az erők kivonása” Donyeckből és Luhanszkból. 

Ehhez az ukrán elnök kész „emészthető kompromisszumot” kötni a jelenlegi frontvonal mentén, amit az ukránok elfogadhatnak.

Több amerikai és ukrán tisztviselő pesszimista a hétfői találkozóval kapcsolatban, attól tartva, hogy Zelenszkijnek nehéz lesz megváltoztatnia a dinamikát Kijev javára. Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy ellenálljon Putyin földszerzési kísérletének Donyeck és Luhanszk fennmaradó részén – ez Zelenszkij vörös vonala.

Az orosz hadsereg továbbra is mélyebben nyomul Ukrajnába. Az elmúlt három hónapban a leggyorsabb ütemben haladtak előre egy év alatt az 1300 km-es frontvonal nagy részén.

Zelenszkij „valódi tárgyalásokat” sürgetett, amelyeknek szerinte a jelenlegi frontvonalnál kellene kezdődniük. Hozzátette: 

Közös elképzelést dolgozunk ki arról, milyennek kell lennie egy békemegállapodásnak. Igazságosnak, gyorsnak és hatékonynak.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrán mesterlövész döntött rekordot + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu