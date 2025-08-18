Itt a fordulat: Zelenszkij készen áll egy emészthető kompromisszumra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn lép be az Ovális Irodába elnökségének egyik legfontosabb találkozójára: lehetősége nyílik arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatokat Donald Trumppal, biztosítsa az orosz–ukrán háború igazságos lezárását, és garantálja az Egyesült Államok támogatását Ukrajna jövőbeli biztonságához. Erről ír a Financial Times. A lap megjegyzi, lehetséges, hogy Zelenszkij nyitott lesz a kompromisszumra.

Zelenszkij retteg (Fotó: AFP)

Zelenszkijnek el kell kerülnie az előző fehér házi találkozó katasztrófáját, amikor J. D. Vance alelnök nyilvánosan bírálta az ukrán vezetőt, Trump pedig azzal vádolta, hogy a III. világháborúval játszik.

Ez alkalommal Zelenszkij „erősítéssel” érkezik Washingtonba. Úgy tűnik, túl gyáva ahhoz, hogy egyedül menjen.

Zelenszkijt kísérik a háborúpárti brüsszeliták

Több európai vezető, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik a tárgyalásokhoz.

A találkozó célja, hogy építsenek a pénteki Putyin–Trump-csúcstalálkozó néhány pozitív jelére, különösen az USA hajlandóságára, hogy garantálja Ukrajna biztonságát a háború után.

A terület kérdése azonban még kényesebb lesz. Alaszkában Putyin követelte, hogy Ukrajna vonja ki erőit a keleti Donyeck és Luhanszk régiók fennmaradó részeiből. Zelenszkij azonban egyértelművé tette, hogy nem ad át területet Putyinnak, amely még ukrán ellenőrzés alatt áll.