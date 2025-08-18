Pánikban a brüsszeliták, tehetetlenül várják a sorsdöntő Trump–Zelenszkij-tárgyalást

Mindig Ukrajna mellett állunk – ameddig csak szükséges

– hangzott el Von der Leyen szájából. Az Európai Biztosság elnöke korábban ukrán védelmi termékek vásárlására szólította fel az Európai Unió tagállamait. A biztossági elnök szerint az ukrán gyártók modern, kiváló minőségű fegyverrendszerekkel rendelkeznek, amelyeket gyorsan és olcsón lehet szállítani. „Ugyanakkor gyártási kapacitásuk jelenleg csak 60 százalékban van kihasználva.” Szerinte pontosan arra van szükségük az EU-tagállamoknak, hogy a SAFE*-hitelekből közvetlenül Ukrajnától vásárolhassanak fegyvereket.

*A SAFE (Security Action for Europe) uniós program célja Európa védelmi képességeinek megerősítése a fegyvergyártásba történő beruházások révén. A program az uniós költségvetésből több milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít. A hitel futamideje 45 év, a türelmi idő 10 év. A kezdeményezést az Európai Bizottság 2025 márciusában terjesztette elő. Feltételei szerint a tagállamok védelmi projektek finanszírozására hiteleket igényelhetnek az Európai Bizottságtól, feltéve, hogy a termékek legalább 65 százaléka EU-országokból, Ukrajnából vagy az Európai Gazdasági Térségből származik.

Zelenszkij körül szorul a hurok

Az ukrán elnökválasztást eredetileg 2024 májusában tartották volna, de Zelenszkij a hadiállapotra hivatkozva elnapolta azt. Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a találgatások, kik válthatnák Zelenszkijt. Az ukrán államfő pozíciója egyre ingatagabb, miközben erősen ragaszkodik hatalmához. A háború befejezése után a választók feltehetően inkább egy katonai vezető mögé sorakoznának fel, hiszen az Ukrán Fegyveres Erőkben rendkívül magas a bizalom. Zelenszkij kritikusai szerint a háború elhúzódása az ő hatalmon maradását szolgálja, főleg annak tükrében, hogy több felmérés szerint Valerij Zaluzsnij, a menesztett vezérkari főnök, egy tisztességes választáson legyőzhetné őt.

Zelenszkij köszöni szépen, maradna elnök.

Az ukrán parlament 2025. július 17-én jóváhagyta az új miniszterelnök kinevezését, valamint az új kormány összetételét is. Az ukrán kabinet jelentős átalakuláson ment keresztül, számos miniszteri posztot új személyek töltenek be. Pont úgy, ahogy Zelenszkij szerette volna.