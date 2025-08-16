Alaszka, Putyin és Trump – a szakértő olyat is észrevett, amit sokan nem + videó

Alaszka: Putyin és Trump egy limuzinban:

A teljes interjú itt érhető el

A biztonságpolitikai szakértővel készült teljes interjút arról, hogy milyen további szimbolikák voltak megfigyelhetők az alaszkai találkozón és mi várható a folytatásban ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Az orosz államfő és az amerikai elnök (Fotó: AFP)