Alaszka, Putyin és Trump – a szakértő olyat is észrevett, amit sokan nem + videó

Az augusztus 15-i Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehetett nemcsak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint nagyon sok eleme volt a találkozónak, és egyértelműen szimbolikusnak tekinthetjük. Önmagában már az eredmény, hogy a két vezető tárgyalóasztalhoz ült Alaszkában, és egy meglepő húzással Trump elérte a négyszemközti találkozót is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 16:03
Az orosz államfő és az amerikai elnök
Az orosz államfő és az amerikai elnök Fotó: GAVRIIL GRIGOROV
Somkuti Bálint nyilatkozott a Trump és Putyin között augusztus 15-én lezajlott csúcstalálkozóról. A biztonságpolitikai szakértő szerint az alaszkai egyeztetés legfontosabb elemei mellett érdemes arra is figyelni, hogy milyen irányt vehetnek a jövőben az amerikai–orosz kapcsolatok. A világ feszült figyelemmel követte a találkozót, amely akár meghatározó jelentőségű lehetett nemcsak az orosz–ukrán háború alakulása, hanem a két nagyhatalom viszonya szempontjából is. Somkuti azonban hangsúlyozta, hogy a realistán gondolkodó elemzők – köztük saját bevallása szerint ő maga is – nem számítottak nagy eredményre. Úgy véli, hogy túl nagy volt a távolság Oroszország és az Egyesült Államok között ahhoz, hogy egyetlen személyes találkozóval bármilyen komolyabb eredményt lehessen várni – számolt be róla az Origó.

Alaszka: Putyin és Trump történelmi találkozója
Alaszka: Putyin és Trump történelmi találkozója
Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE/ANADOLU

Az elemző kiemelte, hogy nagyon sok olyan téma volt, amely felkerült „az étlapra” Ukrajnán kívül. A Kaukázus, Irán és az Északi-sark kérdése, gazdasági együttműködés, diplomáciai kapcsolatok. Majd azzal folytatta, hogy nagyon rég voltak ilyen mélyponton az orosz–amerikai kapcsolatok és ennek a fényében az, hogy végül nem született semmilyen értelmezhető vagy bejelentett megállapodás, egy várható esemény volt. Arra is kitért, hogy ennél többre számított, legalább egy gesztusra az orosz vezetés részéről. Annak a ténynek, hogy ez nem történt meg, nagyon komoly üzenete van, méghozzá az, hogy

az Egyesült Államoknak nincs befolyása Oroszországra. Tehát az a vágyálom, amely sok helyen megjelent, miszerint az Egyesült Államok rá tudja kényszeríteni az orosz vezetést bizonyos lépésekre, egyértelműen hamisnak és tévesnek bizonyult

– hangsúlyozta. 

A szakértő szerint több kérdés felmerül annak kapcsán, hogy egy négyszemközti megbeszélésre a tárgyalások elején – az orosz és az amerikai elnök között – végül nem került sor. Végül Trump egy meglepő húzással elérte a négyszemközti találkozót is. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Putyin bizalmasa elárulta az alaszkai csúcs öt legfontosabb eredményét.

Alaszka: Putyin és Trump egy limuzinban:

A teljes interjú itt érhető el

A biztonságpolitikai szakértővel készült teljes interjút arról, hogy milyen további szimbolikák voltak megfigyelhetők az alaszkai találkozón és mi várható a folytatásban ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Az orosz államfő és az amerikai elnök (Fotó: AFP)

Google News
Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

