Trump kijelentése hideg zuhany Zelenszkijnek  – üzent az amerikai elnök

Órákkal azelőtt, hogy a Fehér Házban fogadná Volodimir Zelenszkijt, Trump azt is hozzátette, hogy „nincs visszaút" a Krím-félsziget ügyében, amelyet Moszkva 2014-ben jogellenesen annektált, nyolc évvel a teljes körű invázió megindítása előtt. Trump megjegyzései az orosz vezetővel, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában tartott csúcstalálkozóját követik, amelynek eredményeként az amerikai elnök tartós békemegállapodást sürgetett.

Vlagyimir Putyin után most Zelenszkijt fogadja Trump (Fotó: AFP)

Zelenszkij vasárnap késő este érkezett az Egyesült Államokba, és megismételte felhívását a szövetségesek hatékony biztonsági garanciáira. Egy amerikai küldött vasárnap azt mondta, hogy Putyin beleegyezett egy lehetséges NATO-szerű biztonsági paktumba Ukrajna számára.

Az orosz elnök következetesen ellenezte azt az elképzelést, hogy Ukrajna csatlakozzon a katonai szövetséghez.

Trump kemény üzenetet küldött a háborúpártiaknak

Trump vasárnap este a Truth Social platformján ezt írta:

Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak, ha akarja, vagy folytathatja a harcot. Ne feledjük, hogyan kezdődött. Nincs visszaút az Obama által átadott Krímhez (12 évvel ezelőtt, egyetlen lövés nélkül!), és UKRAJNA NEM CSATLAKOZHAT A NATO-HOZ. Egyes dolgok soha nem változnak!!!

Zelenszkij a közösségi médiában azt közölte, hogy „hálás" Trump meghívásáért.

Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy gyorsan és megbízhatóan véget vessünk ennek a háborúnak

– tette hozzá.