Rendkívüli

Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

Trump-PutyinZelenszkijorosz-ukrán háború

Trump kijelentése hideg zuhany Zelenszkijnek  – üzent az amerikai elnök

Az amerikai elnök közölte, hogy az ukrán vezető „ha akarja, szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak", de egy esetleges békemegállapodás részeként „Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz". Donald Trump ma az Amerikai Egyesült Államokban találkozik Volodimir Zelenszkijjel és az ukrán elnököt féltő háborúpárti európai politikusokkal. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el.

Kozma Zoltán
2025. 08. 18. 6:14
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Órákkal azelőtt, hogy a Fehér Házban fogadná Volodimir Zelenszkijt, Trump azt is hozzátette, hogy „nincs visszaút" a Krím-félsziget ügyében, amelyet Moszkva 2014-ben jogellenesen annektált, nyolc évvel a teljes körű invázió megindítása előtt. Trump megjegyzései az orosz vezetővel, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában tartott csúcstalálkozóját követik, amelynek eredményeként az amerikai elnök tartós békemegállapodást sürgetett.

Vlagyimir Putyin után most Zelenszkijt fogadja Trump (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin után most Zelenszkijt fogadja Trump (Fotó: AFP)

Zelenszkij vasárnap késő este érkezett az Egyesült Államokba, és megismételte felhívását a szövetségesek hatékony biztonsági garanciáira. Egy amerikai küldött vasárnap azt mondta, hogy Putyin beleegyezett egy lehetséges NATO-szerű biztonsági paktumba Ukrajna számára.

Az orosz elnök következetesen ellenezte azt az elképzelést, hogy Ukrajna csatlakozzon a katonai szövetséghez.

Trump kemény üzenetet küldött a háborúpártiaknak

Trump vasárnap este a Truth Social platformján ezt írta: 

Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak, ha akarja, vagy folytathatja a harcot. Ne feledjük, hogyan kezdődött. Nincs visszaút az Obama által átadott Krímhez (12 évvel ezelőtt, egyetlen lövés nélkül!), és UKRAJNA NEM CSATLAKOZHAT A NATO-HOZ. Egyes dolgok soha nem változnak!!!

Zelenszkij a közösségi médiában azt közölte, hogy „hálás" Trump meghívásáért. 

Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy gyorsan és megbízhatóan véget vessünk ennek a háborúnak

 – tette hozzá.

Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy szükség van a szövetségesek hatékony biztonsági garanciáira, „nem úgy, mint évekkel ezelőtt... amikor Ukrajna úgynevezett biztonsági garanciákat kapott 1994-ben, de azok nem működtek".

Természetesen a Krímet akkor nem kellett volna feladni

 – tette hozzá. 

Hangsúlyozta:

Ahogy az ukránok 2022 után sem adták fel Kijevet, Odesszát vagy Harkivot.

Az, hogy ennyi európai vezető utazott át az Atlanti-óceánon egy lényegében háborús válságtalálkozóra, példa nélkülinek tűnik a modern korban, ami jól mutatja a tétek magasságát.

Diplomáciai források szerint európai tisztviselők aggódnak amiatt, hogy Trump megpróbálhatja nyomást gyakorolni Zelenszkijre a feltételek elfogadása érdekében, miután az ukrán vezetőt kizárták a múlt pénteki, amerikai földön tartott Trump-Putyin találkozóról.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere a CBS-nek azt nyilatkozta, hogy minden olyan felvetés, miszerint Zelenszkijt Trump esetleg terrorizálhatja egy békemegállapodás elfogadására, „ostoba médianarratíva”.

Min arról lapunk is beszámolt, A washingtoni találkozón Zelenszkij nem lesz egyedül: az európai vezetők egész sora kíséri majd. 

Ott lesz Giorgia Meloni olasz kormányfő, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn miniszterelnök, Ursula von der Leyen, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Keir Starmer brit kormányfő is. 

Trump ezel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Nagy nap lesz holnap a Fehér Házban. Még soha nem volt ennyi európai vezető egyszerre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégül láthatom őket!!!”
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin befagyasztaná a frontot, de hatalmas árat kér érte

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu