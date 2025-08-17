Macron szerint Putyin nem akar békét

Donald Trump amerikai elnök békét akar, Vlagyimir Putyin orosz államfő azonban nem békét, hanem Ukrajna kapitulációját akarja – mondta Emmanuel Macron francia elnök a hajlandók koalíciója vasárnapi videókonferenciája után.

Macron szerint ha a szövetségesek gyengeséget mutatnak Putyin előtt, azzal a jövőbeli konfliktusoknak ágyaznak meg – írja az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál.

Nem hiszem, hogy Putyin elnök békét akar. Szerintem Ukrajna kapitulációját akarja

– fogalmazott a Le Figaro tudósítása szerint a francia államfő, aki szerint az európai vezetőknek is részt kell vennie az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia.

Egy ország sem fogadhatja el területének elvesztését, ha nem kap biztonsági garanciákat a többi területére

– emelte ki Macron.

Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.



At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt kísérő európai politikusok washingtoni útjának a célja szerinte az, hogy Ukrajna és európai szövetségesei egységes frontot mutassanak, a vasárnapi videókonferencián pedig egyeztették álláspontjukat a Trumppal való találkozás előtt.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a megbeszélés után a közösségi médiában közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Hangsúlyoztam, hogy a béke megteremtéséhez nyomást kell gyakorolni a támadóra, nem az áldozatra

– fogalmazott Sikorski.

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025

