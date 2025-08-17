Emmanuel MacronUkrajnaEurópa

Macron szerint Putyin nem akar békét

Egyeztették álláspontjukat a háborúpárti európai vezetők a hétfői washingtoni út előtt. A hajlandók koalíciója online tanácskozása után Emmanuel Macron francia elnök úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem békét akar, hanem ukrán kapitulációt.

2025. 08. 17. 22:07
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: AFP
Donald Trump amerikai elnök békét akar, Vlagyimir Putyin orosz államfő azonban nem békét, hanem Ukrajna kapitulációját akarja – mondta Emmanuel Macron francia elnök a hajlandók koalíciója vasárnapi videókonferenciája után.

Macron szerint az európai vezetőknek is részt kell venniük az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon
Macron szerint az európai vezetőknek is részt kell venniük az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon (Fotó: AFP)

Macron szerint ha a szövetségesek gyengeséget mutatnak Putyin előtt, azzal a jövőbeli konfliktusoknak ágyaznak meg – írja az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál.

Nem hiszem, hogy Putyin elnök békét akar. Szerintem Ukrajna kapitulációját akarja

– fogalmazott a Le Figaro tudósítása szerint a francia államfő, aki szerint az európai vezetőknek is részt kell vennie az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia.

Egy ország sem fogadhatja el területének elvesztését, ha nem kap biztonsági garanciákat a többi területére

– emelte ki Macron.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt kísérő európai politikusok washingtoni útjának a célja szerinte az, hogy Ukrajna és európai szövetségesei egységes frontot mutassanak, a vasárnapi videókonferencián pedig egyeztették álláspontjukat a Trumppal való találkozás előtt.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a megbeszélés után a közösségi médiában közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Hangsúlyoztam, hogy a béke megteremtéséhez nyomást kell gyakorolni a támadóra, nem az áldozatra

– fogalmazott Sikorski.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

