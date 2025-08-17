Ursula von der Leyen ismét Ukrajna mellett állt ki

Először is, szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében – mondta Ursula von der Leyen Brüsszelben, az ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón, amelyen ismét kiállt Ukrajna és az ukránok uniós csatlakozása mellett. Az EU továbbra is támogatja Ukrajna EU-tagságra vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia – hangsúlyozta brüsszeli sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Üdvözöljük Trump elnök úr hajlandóságát, hogy hozzájáruljon az 5. cikkben foglalt biztonsági garanciákhoz Ukrajna számára. Az Európai Uniót is magában foglaló koalíció pedig készen áll arra, hogy vállalja a részét

–mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:

Ukrajnának „képesnek kell lennie szuverenitásának és területi integritásának fenntartására

Ursula von der Leyen közölte: Európa álláspontja az, hogy „a nemzetközi határok nem változtathatók meg erőszakkal”.

Ezeket a döntéseket Ukrajnának és kizárólag Ukrajnának kell meghoznia. Ezeket a döntéseket nem lehet Ukrajna részvétele nélkül meghozni

– tette hozzá. Von Der Leyen kiemelte:

Az EU továbbra is támogatja Ukrajna uniós tagsághoz vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta:

Amíg az ukrajnai vérontás folytatódik, Európa fenntartja diplomáciai és különösen gazdasági nyomását Oroszországra. Tovább fogjuk erősíteni a szankciókat. Eddig 18 csomagot fogadtunk el, és a 19. előkészítésén dolgozunk. Ez a csomag szeptember elején fog megjelenni. Tudjuk, hogy a szankciók hatékonyak. Máris Ukrajna javára hasznosítottuk Oroszország befagyasztott vagyonát, és továbbra is nyomást fogunk gyakorolni az amerikai háborús gazdaságra, hogy Putyin elnököt a tárgyalóasztalhoz kényszerítsük.

Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról Zelenszkij is biztonsági garanciaként beszélt

Zelenszkij a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Elengedhetetlen, hogy Európa „olyan egységes legyen most”, mint amikor 2022-ben kitört a háború, és hogy ez elősegíti a „valódi béke” elérését.

Putyinnak sok követelése van, de mi nem ismerjük mindet

– tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint időbe telik átnézni ezeket. Zelenszkij az esetleges háromoldalú találkozó kapcsán ismét szankciókat követelt.

Ha Oroszország a találkozót elutasítja, akkor új szankciókat kell bevezetni

– mondta, majd hozzátette: hálás Trumpnak és az Egyesült Államoknak, hogy beleegyeztek az Európával való együttműködésbe Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása érdekében, de „nincsenek részletek arról, hogy ez hogyan fog működni”.

A NATO 5. cikkelyét és az EU-csatlakozást is a biztonsági garanciák részének tekintjük

– mondta. Az ukrán elnök azt is kijelentette, hogy Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a területek feladását vagy cseréjét.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: AFP