Ursula von der Leyen ismét Ukrajna mellett állt ki

Először is, szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében – mondta Ursula von der Leyen Brüsszelben, az ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón, amelyen ismét kiállt Ukrajna és az ukránok uniós csatlakozása mellett. Az EU továbbra is támogatja Ukrajna EU-tagságra vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia – hangsúlyozta brüsszeli sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke.
Üdvözöljük Trump elnök úr hajlandóságát, hogy hozzájáruljon az 5. cikkben foglalt biztonsági garanciákhoz Ukrajna számára. Az Európai Uniót is magában foglaló koalíció pedig készen áll arra, hogy vállalja a részét
–mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:
Ukrajnának „képesnek kell lennie szuverenitásának és területi integritásának fenntartására
Ursula von der Leyen közölte: Európa álláspontja az, hogy „a nemzetközi határok nem változtathatók meg erőszakkal”.
Ezeket a döntéseket Ukrajnának és kizárólag Ukrajnának kell meghoznia. Ezeket a döntéseket nem lehet Ukrajna részvétele nélkül meghozni
– tette hozzá. Von Der Leyen kiemelte:
Az EU továbbra is támogatja Ukrajna uniós tagsághoz vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta:
Amíg az ukrajnai vérontás folytatódik, Európa fenntartja diplomáciai és különösen gazdasági nyomását Oroszországra. Tovább fogjuk erősíteni a szankciókat. Eddig 18 csomagot fogadtunk el, és a 19. előkészítésén dolgozunk. Ez a csomag szeptember elején fog megjelenni. Tudjuk, hogy a szankciók hatékonyak. Máris Ukrajna javára hasznosítottuk Oroszország befagyasztott vagyonát, és továbbra is nyomást fogunk gyakorolni az amerikai háborús gazdaságra, hogy Putyin elnököt a tárgyalóasztalhoz kényszerítsük.
Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról Zelenszkij is biztonsági garanciaként beszélt
Zelenszkij a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Elengedhetetlen, hogy Európa „olyan egységes legyen most”, mint amikor 2022-ben kitört a háború, és hogy ez elősegíti a „valódi béke” elérését.
Putyinnak sok követelése van, de mi nem ismerjük mindet
– tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint időbe telik átnézni ezeket. Zelenszkij az esetleges háromoldalú találkozó kapcsán ismét szankciókat követelt.
Ha Oroszország a találkozót elutasítja, akkor új szankciókat kell bevezetni
– mondta, majd hozzátette: hálás Trumpnak és az Egyesült Államoknak, hogy beleegyeztek az Európával való együttműködésbe Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása érdekében, de „nincsenek részletek arról, hogy ez hogyan fog működni”.
A NATO 5. cikkelyét és az EU-csatlakozást is a biztonsági garanciák részének tekintjük
– mondta. Az ukrán elnök azt is kijelentette, hogy Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a területek feladását vagy cseréjét.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: AFP