Megvan a pontos időpont, ekkor dől el Ukrajna sorsa

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett Washingtonba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel és európai vezetőkkel fog találkozni. A találkozók pontos időpontjai most nyilvánosságra kerültek. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij, Ukrajna elnöke igent mond, ezért kísérik el őt Trumphoz.

Kozma Zoltán
2025. 08. 18. 8:01
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Ukrán hírcsatornák közölték a találkozók részletes menetrendjét. Eszerint Trump és Zelenszkij találkozója magyar idő szerint este hét órakor kezdődik, majd 15 perccel később, 19.15-kor kétoldalú megbeszélésre kerül sor a két elnök között. Ukrajna sorsa most dőlhet el.

Ukrajna sorsa Washingtoban dől el (Fotó: AFP)
Ukrajna sorsa Washingtoban dől el (Fotó: AFP)

Zelenszkij és Trump találkozója este hét órakor kezdődik. A kétoldalú megbeszélés 19.15-re van ütemezve

 – idézi a hírcsatorna a hivatalos menetrendet.

Ukrajna sorsáról döntenek

Az ukrán–amerikai tárgyalások után Trump nem sokkal később az európai vezetőkkel is találkozni fog. A beszámoló szerint „egy órával később az amerikai elnök üdvözli az európai vezetőket. Többoldalú találkozót terveznek.

Ezek a találkozók kiemelt jelentőségűek lehetnek az ukrán–amerikai kapcsolatok és az európai–amerikai viszony szempontjából egyaránt, valamint természetesen az orosz–ukrán háború lezárása miatt is.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij  ukrán elnök augusztus 17-én késő este landolt Washingtonban, ahol béketárgyalások céljából találkozik Donald Trumppal.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

