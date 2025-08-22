HollandiaIzraelgáza

Kormányválság van Hollandiában a gázai helyzet miatt

Caspar Veldkamp, Hollandia ügyvivő külügyminisztere péntek este jelentette be lemondását. A döntését az váltotta ki, hogy a parlamenti vitában a kormány nem tudott egységes álláspontot kialakítani a gázai helyzet és az Izrael elleni szankciók ügyében.

Wiedermann Béla
2025. 08. 22. 22:31
Caspar Veldkamp
Caspar Veldkamp Forrás: AFP
Caspar Veldkamp péntek este közölte, hogy lemond holland külügyminiszteri posztjáról, miután a parlamenti vita eredménytelenül zárult az Izraellel szembeni további szankciók ügyében. A külügyminiszter az Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődik, és határozottan újabb intézkedéseket sürgetett Izrael ellen. Javaslatai között szerepelt kereskedelmi tilalom az illegális telepekről származó termékekre, valamint a fegyverbeszerzések leállítása Izraelből.

Caspar Veldkamp távozott tisztségéből a gázai helyzet miatt, mivel a holland kormány nem tudott egységes álláspontot kialakítani az Izrael elleni szankciókról.
Fotó: AFP

A Dutchnews beszámolója szerint a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB), valamint a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselői hevesen ellenezték az újabb szankciókat. Ők ragaszkodtak a már érvényben lévő korlátozások fenntartásához, és nem támogatták a további lépéseket.

Gáza megosztotta a holland kormányt

A vita hátterében az áll, hogy a kabinet júliusban már több korlátozást vezetett be. Akkor a holland kormány nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, megtiltva számukra a belépést az országba. Veldkamp közleményében emlékeztetett: a kabinet „már így is jelentős lépéseket tett”. Mint írta:

Ellenállást tapasztaltam a kormányban a további intézkedésekkel szemben, mindazzal kapcsolatban, ami jelenleg Gázában és a megszállt Ciszjordániában történik.

A külügyminiszter hozzátette: azért döntött a lemondás mellett, mert úgy érzi, nincs elég bizalma abban, hogy a következő hetekben, hónapokban és évben külügyminiszterként cselekvőképes maradjon.

Borítókép: Caspar Veldkamp (Fotó: AFP)

