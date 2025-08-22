Kormányválság van Hollandiában a gázai helyzet miatt

Caspar Veldkamp péntek este közölte, hogy lemond holland külügyminiszteri posztjáról, miután a parlamenti vita eredménytelenül zárult az Izraellel szembeni további szankciók ügyében. A külügyminiszter az Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődik, és határozottan újabb intézkedéseket sürgetett Izrael ellen. Javaslatai között szerepelt kereskedelmi tilalom az illegális telepekről származó termékekre, valamint a fegyverbeszerzések leállítása Izraelből.

Caspar Veldkamp távozott tisztségéből a gázai helyzet miatt, mivel a holland kormány nem tudott egységes álláspontot kialakítani az Izrael elleni szankciókról.

Fotó: AFP

A Dutchnews beszámolója szerint a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB), valamint a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselői hevesen ellenezték az újabb szankciókat. Ők ragaszkodtak a már érvényben lévő korlátozások fenntartásához, és nem támogatták a további lépéseket.