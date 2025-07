Verstappen és az őt megvádoló McLaren ugyanazt gondolja Piastri büntetéséről

Oscar Piastri tíz másodperces időbüntetése is segített abban, hogy végül csapattársa, Lando Norris zárja az élen a Forma–1-es Brit Nagydíj vasárnapi futamán . A 2025-ös idény felénél a két McLaren-pilóta között nyolcpontosra csökkent a különbség az összetett élén az ausztrál javára, a konstruktőrök között a címvédő wokingiak előnye már 238 pont. A leintést követően a sajtó azonban a vb-éllovas Piastri büntetésétől volt hangos. A témában megszólalt a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella és a „büntetőfékezés" áldozata, Max Verstappen, aki egy másik esetet is felhozott.

Max Verstappen a McLarenek között a Brit Nagydíj első felében. Fotó: AFP/Ben Stansall

A Brit Nagydíjon a 21. körben ért véget az egyik biztonsági autós fázis, ekkor viszont Piastri hirtelen lelassított, feltorlódott mögötte a mezőny, a veszélyes manőverért vizsgálat is indult ellene, végül tízmásodperces büntetést kapott érte. Az ausztrál pilóta a futam közben nem értett egyet a döntéssel, egy ponton arra is volt esély, hogy a McLaren fellebbezést is benyújt a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA). A wokingiak végül elfogadták a büntetést, és a bokszutcában letöltötték a tíz másodpercet.

A McLaren főnöke így látja Piastri büntetését

A futam után Andrea Stella megvédte Piastrit, és először az FIA rossz döntéshozatalát kritizálta.

– Túlságosan szigorú volt a büntetés, a versenyfelügyelők sok mindent nem vettek figyelembe. Először is nagyon későn hívták ki a biztonsági autót a 21. körben, így a versenyzőknek nem sok idejük maradt az újraindításnál, a gumik és a fékek hőmérséklete nagyjából a felére csökkent – idézte a GPblog Stellát.

Szerinte Piastrival is ez babrált ki, és ezért eredményezett hirtelen lassulást az, hogy a fékre lépett – az FIA adatai szerint 218 km/h-ról a sebessége 52 km/h-ra esett be. Ezt követően pedig Verstappenre tett egyértelmű utalásokat.

Azt még meg kell vizsgálnunk, hogy a többi pilóta is rosszabbnak látta-e a körülményeket, mert tudjuk, hogy egyes versenyzők vezetési stílusához hozzátartozik az a képesség, amivel annak látszatát tudják kelteni, hogy mások súlyos szabálysértést követtek el, holott nem is.

Oscar Piastri hatalmasat fékezett, mindez büntetést ért a Brit Nagydíjon. Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Max Verstappen sem érti a Brit Nagydíjon kiosztott büntetést

A négyszeres világbajnok pilóta – aki az újraindításnál megforgott, így visszacsúszott a mezőnyben, és végül az ötödik lett – pár hét leforgása alatt kétszer tapasztalta meg, hogy az éllovas hatalmasat fékezik biztonsági autós fázis alatt. Legutóbb, Kanadában George Russell lépett a fékre, a Red Bull akkor a futam után minden eszközt bevetett, hogy megbüntessék a Mercedes győztes versenyzőjét. Az FIA lesöpörte a Red Bull javaslatát, Toto Wolff kicsinyes, pitiáner döntésnek nevezte az ellenfél lépését. A silverstone-i futam után Verstappent is meglepte, hogy ilyen súlyos büntetést kapott Piastri.

Már elég sokszor megtörtént velem, hogy előttem fékeztek hirtelen, de hihetetlennek találom, hogy Oscar tíz másodpercet kap ezért. Sajnálom őt, mert már megtörtént velem párszor, és már említettem is többször, de Oscar az első, aki ezért tíz másodpercet kap. Helyes ez így?

A holland arra, hogy ez más volt-e, mint Kanadában csak annyit mondott, hogy „a bírók szemében igen". A leintést követően egyébként Piastri is felemlegette a Montréálban történteket.

– Nem érzem úgy, hogy Maxnak el kellett kerülnie engem. Az elsőnél sikerült neki. Visszamennék Kanadába, ahol ennél sokkal nagyobb elkerülő manőverre volt szüksége, mint most. Kissé zavaros ez nekem, hogy finoman fogalmazzak.

De mi lehet a különbség a két eset között?

Míg George Russell a biztonsági autó mögött fékezett, addig Oscar Piastrinál már nem volt ott a safety car.

Kanadában száraz körülmények voltak, mindeközben Silverstone-ban rendkívül vizes volt a pálya, így ha Verstappen nem figyel, tömegbaleset is lehetett volna.

Az FIA adatai szerint a brit csak 30 psi nyomással lépett a fékpedálra, Piastri ennek csaknem a kétszeresével, 59,2 psivel. A lassulás mértéke is nagyobb volt: 218 km/óráról 52 km/órára csökkentette a sebességét.

Piastrinak különösen fájhat ez a büntetés, mert Norrisnak egy hazai verseny megnyerésénél aligha adhat valami nagyobb lendületet, a két pilóta közti különbség nyolc pontra csökkent. A Forma–1 2025-ös idénye július 25. és 27. között a sprintfutamos Belga Nagydíjjal folytatódik.