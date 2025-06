Wolff: Ez pitiáner lépés volt a Red Bulltól

A Forma–1-es Kanadai Nagydíj nagyban a McLarenről szólt, de nem úgy, ahogy azt a vb-éllovas csapatnál elképzelték, mert a versenyen Oscar Piastrit eltalálta Lando Norris a másik narancssárga autóval, és utóbbi ezek után pont nélkül is maradt, előbbi pedig a negyedik helyen futott be. A McLaren idén először maradt le a dobogóról, amelyet helyettük a Mercedesek béreltek ki, George Russell idén először nyert futamot , az újonc Kimi Antonelli pedig odaért a harmadik helyre. Közéjük Max Verstappen furakodott be a Red Bull-lal, de a bikák abban reménykedtek, hogy utólag óvás útján sikerül az élre repíteniük a négyszeres világbajnokot. De a lépést nemcsak a Mercedest irányító Toto Wolff nem nézte jó szemmel, hanem a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is nemet mondott az osztrák istállónak. A Red Bull azt rótta fel Russellnek, hogy kiszámíthatatlanul vezetett, és figyelmen kívül hagyta a szabályokat a biztonsági autós szakasz alatt.

Wolff kínosnak tartja a Red Bull lépését

Az óvás még az F1 elnevezésű film New York-i világpremierjén is téma volt. Pilótáik, Lewis Hamilton és Verstappen nagy csatározásai idején Toto Wolff és a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner gyakran beszólogatott egymásnak. Az osztrák most sem rejtette véka alá a véleményét.

Két óráig tartott, míg a Red Bull benyújtotta az óvást, szóval ez tőlük függött. Őszintén szólva, ez az egész kicsinyes, pitiáner dolog. Valamilyen furcsa záradékokkal álltak elő, vagyis csak ők nevezték ezeket annak. Mondvacsinált ügy volt, szerintem ezt az FIA-nak meg kellene vizsgálnia. Versenyzel, és nyersz vagy veszítesz a pályán. Megérdemelt volt a győzelmünk, ahogy korábban az ő megannyi sikerük is. Ez a lépés most egyszerűen kínos volt

– dohogott Wolff.

Horner nem ért egyet a Mercedes főnökével

Horner természetesen nem így látta a helyzetet, szerinte csak éltek a lehetőségeikkel.

– A csapatnak joga volt arra, hogy így tegyen. Olyasmit láttunk, amit nem tartottunk szabályosnak. Lehetőségünk volt arra, hogy a versenyfelügyelők elé vigyük az ügyet, megtettük. Nem bánjuk ezt a döntést – szögezte le a brit.

