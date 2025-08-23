Megölheti-e a valódi sportot pár humanoidrobot?

A kínai fővárosban megrendezett esemény híre hamar bejárta a világsajtót. Ehhez persze az is kellett, hogy a legnagyobb hírügynökségek, a legolvasottabb lapok munkatársai elutazzanak Pekingbe. A sportgyilkos humanoidrobotok versenyét hiba lenne olimpiának nevezni, de ugyanekkora melléfogás, ha egy kézlegyintéssel elintézzük a látottakat.

Be kell állítani a sportgyilkos humanoidrobotokat

Fotó: STRINGER / cnsphoto

Sportgyilkos humanoidrobotok: leesett a feje, összerogyott a kapuban

Az emberi tulajdonságokkal felruházott gépek sportversenyén sokkal több volt a kacagtató pillanat, mint az igazi, véres küzdelem. Mit mondjunk akkor, ha egy futórobotnak a kanyarban leesik a feje? Vagy hogyan kommentáljuk azt, ha egy focikapus-robot meglepetésében összerogyik, amikor az ellenfél támadórobotja kicselezi őt?

Valószínűleg ezen mindenki csak röhögni tud, de nem árt az óvatosság.

Amikor a világ először szembesült az e-sport jelenlétével, szintén kevesen voltak azok, akik komolyan hittek az áttörésben. S nézzük meg mi van ma: az e-sport már az igazi olimpiák kapuján dörömböl.