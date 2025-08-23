humanoid robotpekingesport

Megölheti-e a valódi sportot pár humanoidrobot?

A Pekingben első alkalommal megrendezett humanoidrobot-olimpia sokak számára döbbenetes erővel hatott, mások viszont csak legyintenek erre a kezdeményezésre. Nem árt azonban az óvatosság. Pár év és a sportgyilkos humanoidrobotok minden gaztettre képesek lehetnek.

Lantos Gábor
2025. 08. 23. 6:10
A kínai fővárosban megrendezett esemény híre hamar bejárta a világsajtót. Ehhez persze az is kellett, hogy a legnagyobb hírügynökségek, a legolvasottabb lapok munkatársai elutazzanak Pekingbe. A sportgyilkos humanoidrobotok versenyét hiba lenne olimpiának nevezni, de ugyanekkora melléfogás, ha egy kézlegyintéssel elintézzük a látottakat.

Be kell állítani a sportgyilkos humanoidrobotokat
Fotó: STRINGER / cnsphoto

Sportgyilkos humanoidrobotok: leesett a feje, összerogyott a kapuban

Az emberi tulajdonságokkal felruházott gépek sportversenyén sokkal több volt a kacagtató pillanat, mint az igazi, véres küzdelem. Mit mondjunk akkor, ha egy futórobotnak a kanyarban leesik a feje? Vagy hogyan kommentáljuk azt, ha egy focikapus-robot meglepetésében összerogyik, amikor az ellenfél támadórobotja kicselezi őt?

Valószínűleg ezen mindenki csak röhögni tud, de nem árt az óvatosság. 

Amikor a világ először szembesült az e-sport jelenlétével, szintén kevesen voltak azok, akik komolyan hittek az áttörésben. S nézzük meg mi van ma: az e-sport már az igazi olimpiák kapuján dörömböl.

 

