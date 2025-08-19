humanoid robotKínaPekingi Nemzeti Stadion

Felfoghatatlan őrület vagy tényleg a humanoidrobot-olimpia lesz a sport jövője?

Az igazi sportot szeretők most a fejüket fogják, mások szerint a technikai fejlődést amúgy sem lehet megállítani, úgyhogy kár is lenne harcolni ez ellen. A Kínában rendezett humanoid robotolimpia azonban már most felforgatta a világot.

Lantos Gábor
2025. 08. 19. 4:50
Humanoid robotok versenye a 100 méteres síkfutás döntőjében Pekingben Fotó: PEDRO PARDO Forrás: AFP
Először is azt kellene tisztázni, hogy mik azok a humanoid robotok? Írhattunk volna kik szót is, mert ugye mégiscsak olyan gépekről van szó, amelyek ilyen-olyan emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. Azaz van kezük, lábuk, szemük, fejük. Akárcsak az embereknek. Sőt, már ott tart a fejlesztés, hogy beszélni is tudnak. Most, hogy mindezt tisztáztuk, nézzük, mi történt ezekben a napokban Kínában, ahol a humanoid robotolimpia versenyeit rendezték meg.

Humanoidrobot-olimpia: ez már a vég?

Maradjunk annyiban, hogy ez egy olimpiára némileg hasonlító esemény

mert azt a szentségtörést nem szeretnénk elkövetni, hogy olimpiának nevezzük.

De a sport jellemvonásai azért ott voltak akkor, amikor megjelentek ezek az imbolygó, két lábon álló robotok, hogy különböző sportágakban összecsapjanak. Volt ott labdarúgás, futás és kick-box is.

A sport mellett voltak ott más érdekességek is. Néhány előre beprogramozott robot megpróbált hangszereken játszani, megint más robotok a gyerekek társaságát keresték. A szakértők szerint az esemény összességében inkább kínos volt, mint nagyszerű, mégsem lehet szó nélkül elmenni mellette. S itt az igazi sport kedvelői össze is csaphatják a tenyerüket, hiszen kiderült, legyen bármennyire is okos a humanoid robotokat kifejlesztő ember, ezek a robotok a sporthoz (ma még) nagyon buták.

Ne legyintsünk erre az eseményre

Hogy akkor miért foglalkozik ezzel a világ? Pontosan azért, mert mindenki tudja, hogy a megállíthatatlan technikai fejlődés miatt előbb-utóbb a most még létező butaság tovatűnik. 

Húsz évvel ezelőtt vajon volt-e olyan ember, aki komolyan vette volna azt, hogy az e-sport egyszer világhódító útra indul?

Aligha. S nézzük meg, mi lett mára az e-sport-őrületből! Éppen ezért kell nagyon óvatosan bánni a humanoid robotok olimpiai rendezvényével. A ma még bornírtságnak tűnő esemény hamar kinőheti magát.

The 2025 World Humanoid Robot Games began in Beijing, China, 15 August, 2025. (Photo by IC photo / Imaginechina via AFP)
Rajtra váró robotolimpiai résztvevő Pekingben
Fotó: STRINGER /IC photo

De térjünk most vissza Kínába! Tizenhat ország 280 csapatából 500 humanoid robotot neveztek be az eseményre. A vezető kínai egyetemek és az ottani technológiai cégek élen jártak a nevezésben, de másik tizenöt ország is elküldte a maga robotjait. A pekingi téli olimpiára épített gyorskorcsolyacsarnokban rendezték a versenyeket. Azért itt, mert ebben a hatalmas hodályban a robotok kellemesen elfértek egymás mellett. Belépőket is szedtek, de itt legalább nem szaladt meg a ceruza: már 25 dollárért is be lehetett jutni. Mindenesetre az tény, hogy az érdeklődés nem vetette szét a létesítményt.

De nehéz a robot feje

Az első versenyszám az 1500 méteres síkfutás volt, amely az olimpiákon is szerepel. Mármint a normális olimpiákon. A legmeghökkentőbb pillanat az volt, amikor az egyik robot fejre esett a kanyarban. Három robot viszont célba ért, úgyhogy nem sokkal később jöhetett is az eredményhirdetés. 

A robotok alkotói később bevallották, hogy a fejek egyensúlyban tartása a robottestekhez képest a legnagyobb szellemi és szakmai kihívás. Erről Wang Zizi, az egyik humanoid robot 19 éves (!) szülőatyja számolt be.

Az 1500 méteres síkutás után jöhetett az ünnepélyes megnyitó - hát hogyne, olyan a rendes olimpiákon is van. Ekkor jöttek a gitározó robotok, amelyeknek nagy kihívást jelentett a húrokon való játék. Néhány másik robot emberekkel táncolt. Volt egy robot, amit egy hatalmas dob mögé ültettek be, de az nem derült ki, hogy magától verte-e az ütemet vagy a távolból valaki irányította. Néhány robotot divatos ruhákba öltöztettek, ők jelképezték a megnyitón felvonuló csapatokat. 

Szintén mulatságos pillanat volt, amikor az egyik ilyen robot megbotlott és arccal előre zuhant. Egy teljes percen át feküdt, mire jött az emberi segítség,

s a kinyúlt robotot a karjainál és a lábainál fogva úgy vitték el onnan, mint egy sebesült katonát.

Összerogyó sportrobotok

Nem sokkal később kezdődött meg a kick-box verseny. Ez volt ám a móka és a kacagás! Ha egy-egy robot elhibázta a rúgást, azaz nem találta el a másik robotot, akkor elvesztette az egyensúlyát és összezuhant. Hasonló jeleneteket láthattunk a nem sokkal később kezdődő labdarúgó-mérkőzésen is. Az egyik támadó robot csak azután tudott gólt szerezni, hogy nem tudta eldönteni, mit kezdjen a kapussal. A kapus ugyanis mozdulatlanul állt a kapuban, majd amikor a csatárrobot végre elvitte mellette a labdát, a kapus ijedtében a földre rogyott.

humanoid robotolimpia
A ringben feltűnt egy két lábon álló kickboxoló a robotolimpián
Fotó: STRINGER / IC photo

Nevethetünk persze mindezen, de a helyzet ennél sokkal komolyabb. Kínában ugyanis hihetetlen mennyiségű pénzt ölnek bele abba, hogy a robotokat emberi tulajdonságokkal ruházzák fel. Számos kínai város, így Peking és Sanghaj is olyan kutatóközpontokat hozott létre (állami támogatásból), ahol ezeket az eszközöket fejlesztik. Így az sem véletlen, hogy az első humanoid robotolimpiát Peking rendezhette meg. Nagy verseny ez, mert az Egyesült Államokban sem tökkelültöttek ülnek, ott is zajlik valami hasonló, még ha az USA nem is rendezett humanoidrobot-olimpiát. Eddig.

A fejlődés megállíthatatlan

Mindazonáltal súlyos hiba lenne kézlegyintéssel elintézni mindezt. Vegyük csak azt a nem alacsony létszámú embertömeget, akik az elmúlt három évben születtek meg. Ők már abban a korban nőnek fel, hogy humanoidrobot-olimpiát láthatnak. 

Egyszerűbb lenne azt mondani nekik, jobban járnának, ha elmennének öttusázni, de már ebben sem vagyunk teljesen biztosak. 

S ez akkor is így van, ha az első humanoidrobot-olimpia egyelőre több kárt és kacagtató pillanatot hozott, mint hasznot. S még valami: a humanoidrobot-olimpiára a világ vezető hírügynökségei, fotós szerkesztőségei csak elküldték kollégáikat. Azt viszont mi sem tudjuk megmondani, hogy az akkreditációs kártyákat ember adta-e át vagy robot.

 

