Egyesült ÁllamokválasztókerületDemokrata Párt

A texasi demokraták veszélyes játszmába kezdtek

A texasi törvényhozás republikánus többsége újrarajzolta a választókerületeket, amit a 2020-as népszámlálás hiányosságai is indokoltak. A demokraták azonban még így is politikai küzdelmet indítottak, jóllehet tisztában vannak vele, hogy kevés az esélyük a republikánus erőfölénnyel szemben. A párt vezetői ennek ellenére követik saját bázisuk hangulatát, és vakmerő stratégiába kezdenek.

Wiedermann Béla
2025. 08. 23. 6:20
A republikánusok a népszámlálás hibáit korrigálják Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A texasi republikánusok szerdán elfogadták a választókerületek újrarajzolásának tervét, amire szerintük azért volt szükség, mert a 2020-as népszámlálás több republikánus többségű államot alulszámlált, így azok kevesebb képviseletet kaptak a kongresszusban, mint ami jogosan járt volna. Bár a demokraták politikai számítást látnak a lépés mögött, maga a középidős újrarajzolás nem számít példátlannak az Egyesült Államok történetében.

A republikánusok a népszámlálás hibáit korrigálják, a demokraták azonban vakmerő stratégiával próbálnak mandátumokat szerezni Kaliforniában és New Yorkban.
A republikánusok a népszámlálás hibáit korrigálják, a demokraták azonban vakmerő stratégiával próbálnak mandátumokat szerezni Kaliforniában és New Yorkban.
Fotó: AFP

Demokraták vakmerő próbálkozása

A demokraták tudják, hogy egy országos újrarajzolási harcban alulmaradhatnak, mégis politikai akcióba kezdtek, írja a National Review.

Nem akarjuk ezt a harcot, és nem mi választottuk, de amikor a demokráciánk forog kockán, nem futhatunk el előle

– fogalmazott Marc Berman kaliforniai demokrata képviselő. Az állami törvényhozás jóváhagyta, hogy külön szavazást tartsanak az „független” bizottság felülírásáról, amelynek eredményeként több új demokrata mandátum is születhetne. Gavin Newsom kormányzó hozzátette: 

Semlegesítjük, ami [Texasban] történt, és igazságos esélyt adunk az amerikai embereknek, mert ha minden egyenlő, akkor mind ugyanazokkal a szabályokkal játszunk.

Katie Porter, Kalifornia volt kongresszusi képviselője szerint a helyiek úgy érzik, hogy célponttá váltak. A kezdeményezéshez csatlakozott New York is: „Game on” – jelentette ki Kathy Hochul kormányzó, bár szavaiban nem volt sok lelkesedés.

Republikánus fölény a politikai térképen

Elemzések szerint a republikánusok jóval kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen a körzethatárok országos átrajzolásából akár 12 új képviselői helyet is szerezhetnek. A Punchbowl jelentése szerint a republikánusok viszonylag könnyen szerezhetnek 12 vagy több új mandátumot, míg a demokraták legfeljebb kettőt-hármat, hacsak nem módosítanak állami alkotmányt, és nyolcat, ha bejön Newsom kaliforniai húzása.

A republikánusoknak erős jogi érveik is vannak. Korábban, 2022-ben éppen New Yorkban bukott meg egy radikálisan átrajzolt demokratikus választási térkép, amely nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek. Ezért a republikánusok most sem tartanak attól, hogy a demokraták kezdeményezése sikerrel járhat.

A párt vezetői maguk is tisztában vannak a veszélyekkel, mégis színlelniük kell a lelkesedést, mert a radikális bázis harcos fellépést követel. A National Review szerint a demokraták olyan harcosokat akarnak, akik harcolnak, még a védhetetlen terepen is. Ez azonban inkább kockázatos vakmerőségnek tűnik, mintsem sikerre vezető stratégiának, hiszen a politikai realitások a republikánusoknak kedveznek.

Borítókép: A republikánusok a népszámlálás hibáit korrigálják (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Karácsony kitúrná a tiszás szektavezért

Megyeri Dávid avatarja

A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu