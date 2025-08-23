A texasi demokraták veszélyes játszmába kezdtek

Demokraták vakmerő próbálkozása

A demokraták tudják, hogy egy országos újrarajzolási harcban alulmaradhatnak, mégis politikai akcióba kezdtek, írja a National Review.

Nem akarjuk ezt a harcot, és nem mi választottuk, de amikor a demokráciánk forog kockán, nem futhatunk el előle

– fogalmazott Marc Berman kaliforniai demokrata képviselő. Az állami törvényhozás jóváhagyta, hogy külön szavazást tartsanak az „független” bizottság felülírásáról, amelynek eredményeként több új demokrata mandátum is születhetne. Gavin Newsom kormányzó hozzátette:

Semlegesítjük, ami [Texasban] történt, és igazságos esélyt adunk az amerikai embereknek, mert ha minden egyenlő, akkor mind ugyanazokkal a szabályokkal játszunk.

Katie Porter, Kalifornia volt kongresszusi képviselője szerint a helyiek úgy érzik, hogy célponttá váltak. A kezdeményezéshez csatlakozott New York is: „Game on” – jelentette ki Kathy Hochul kormányzó, bár szavaiban nem volt sok lelkesedés.