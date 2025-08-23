A texasi republikánusok szerdán elfogadták a választókerületek újrarajzolásának tervét, amire szerintük azért volt szükség, mert a 2020-as népszámlálás több republikánus többségű államot alulszámlált, így azok kevesebb képviseletet kaptak a kongresszusban, mint ami jogosan járt volna. Bár a demokraták politikai számítást látnak a lépés mögött, maga a középidős újrarajzolás nem számít példátlannak az Egyesült Államok történetében.
A texasi demokraták veszélyes játszmába kezdtek
A texasi törvényhozás republikánus többsége újrarajzolta a választókerületeket, amit a 2020-as népszámlálás hiányosságai is indokoltak. A demokraták azonban még így is politikai küzdelmet indítottak, jóllehet tisztában vannak vele, hogy kevés az esélyük a republikánus erőfölénnyel szemben. A párt vezetői ennek ellenére követik saját bázisuk hangulatát, és vakmerő stratégiába kezdenek.
Demokraták vakmerő próbálkozása
A demokraták tudják, hogy egy országos újrarajzolási harcban alulmaradhatnak, mégis politikai akcióba kezdtek, írja a National Review.
Nem akarjuk ezt a harcot, és nem mi választottuk, de amikor a demokráciánk forog kockán, nem futhatunk el előle
– fogalmazott Marc Berman kaliforniai demokrata képviselő. Az állami törvényhozás jóváhagyta, hogy külön szavazást tartsanak az „független” bizottság felülírásáról, amelynek eredményeként több új demokrata mandátum is születhetne. Gavin Newsom kormányzó hozzátette:
Semlegesítjük, ami [Texasban] történt, és igazságos esélyt adunk az amerikai embereknek, mert ha minden egyenlő, akkor mind ugyanazokkal a szabályokkal játszunk.
Katie Porter, Kalifornia volt kongresszusi képviselője szerint a helyiek úgy érzik, hogy célponttá váltak. A kezdeményezéshez csatlakozott New York is: „Game on” – jelentette ki Kathy Hochul kormányzó, bár szavaiban nem volt sok lelkesedés.
További Külföld híreink
Republikánus fölény a politikai térképen
Elemzések szerint a republikánusok jóval kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen a körzethatárok országos átrajzolásából akár 12 új képviselői helyet is szerezhetnek. A Punchbowl jelentése szerint a republikánusok viszonylag könnyen szerezhetnek 12 vagy több új mandátumot, míg a demokraták legfeljebb kettőt-hármat, hacsak nem módosítanak állami alkotmányt, és nyolcat, ha bejön Newsom kaliforniai húzása.
A republikánusoknak erős jogi érveik is vannak. Korábban, 2022-ben éppen New Yorkban bukott meg egy radikálisan átrajzolt demokratikus választási térkép, amely nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek. Ezért a republikánusok most sem tartanak attól, hogy a demokraták kezdeményezése sikerrel járhat.
A párt vezetői maguk is tisztában vannak a veszélyekkel, mégis színlelniük kell a lelkesedést, mert a radikális bázis harcos fellépést követel. A National Review szerint a demokraták olyan harcosokat akarnak, akik harcolnak, még a védhetetlen terepen is. Ez azonban inkább kockázatos vakmerőségnek tűnik, mintsem sikerre vezető stratégiának, hiszen a politikai realitások a republikánusoknak kedveznek.
További Külföld híreink
Borítókép: A republikánusok a népszámlálás hibáit korrigálják (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin is ott lesz a VB-n? Trump két héten belül dönt
Trump szerint már Putyin is ott lehet a labdarúgó világbajnokságon.
Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó
A busz felborult, többen kirepültek a járműből.
Epstein-ügy: kiderült az igazság Trump érintettségéről
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein barátnőjének meghallgatási hanganyagát.
Rekordszámú migráns diák van Németországban
Vita robbant ki a kvótáról és a nyelvi támogatásról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin is ott lesz a VB-n? Trump két héten belül dönt
Trump szerint már Putyin is ott lehet a labdarúgó világbajnokságon.
Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó
A busz felborult, többen kirepültek a járműből.
Epstein-ügy: kiderült az igazság Trump érintettségéről
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein barátnőjének meghallgatási hanganyagát.
Rekordszámú migráns diák van Németországban
Vita robbant ki a kvótáról és a nyelvi támogatásról.