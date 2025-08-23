kajak-kenuMilánókopasz bálintvilágbajnokság

„Nagyon durva volt!” − kajakkirályunk kifakadt a milánói pályára, kiszolgáltatott a döntő előtt

Az Európa-bajnokságon betegen bronzérmes olimpiai bajnok kajakosunk még egy lapáttal rátenne a teljesítményére a világbajnoki döntőben. Kopasz Bálint futamgyőztesként vívta ki a helyét a szombat délutáni fináléban, holott elődöntős beosztása kőkemény volt. Ráadásul a párizsi aranyérmes Josef Dostál és a mindig villámgyors Fernando Pimenta mellett még a körülményekkel, a hínárokkal is meg kellett küzdenie. Klasszisunk lapunknak elmondta, miért veszélyes a vízi növény, ami tönkre teheti a versenyét. Kopaszt arról is megkérdeztük, miért nem taktikázott, hogy egy esetleges védettebb sávra kerüljön.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 23. 6:05
Kopasz Bálint Milánó, 2025. augusztus 22. Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának középfutama után Milánóban 2025. augusztus 22-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kopasz Bálint erőt demonstrált, de tartalékolt is a döntőre Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Remélhetőleg nyomot hagyott a legnagyobb riválisokban, ugyanakkor a döntőben még egy lapáttal rá kell tennie kiváló teljesítményére. Kopasz Bálint a legnehezebb elődöntős futamba került a kajak-kenu világbajnokságon kajak egyes ezer méteren, ám nem esett kétségbe. Hiába húzott el szokásához híven a szám háromszoros világbajnoka, Fernando Pimenta, jött a végén erősen a párizsi olimpiai bajnok Josef Dostál, a magyar versenyző megelőzte mindkettőjüket, s ezt tervezi a szombati döntőben is. Tokió olimpiai bajnoka a harmadik egyéni vb-címére hajt.

Kopasz Bálint
Kopasz Bálintnak a körülményekkel is meg kell küzdenie az aranyéremért Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

− Elfáradtam, de erre számítottam, hiszen láttam, hogy nagyon erős mezőny jött össze. Örülök, hogy ilyen jól, taktikusan végig tudtam menni. 

Nem lőttem el a puskaport, hagytam a végére is. Szükség is volt rá. Az enyém volt a legjobb taktika.

A döntőig hátralévő időt igyekszem maximálisan kihasználni − mondta magyar újságírók gyűrűjében Kopasz Bálint, aki nem szokott a körülményekre hivatkozni, ezúttal azonban azokról is szót ejtett.

− A pályán most a hínárok voltak a fókuszban. Nagyon durva volt! Nem a vizet nézem, hanem magam elé, a célra koncentrálok. Most viszont volt, hogy lenéztem, és tele volt hínárral. Arra törekedtem, hogy ne akadjon fel. Néha kellett egy kis manőver, persze a többieknek is. 

Kopasz Bálint keresi az ellenszert

Felmerül a kérdés, mi történik, ha fennakad a vízi növény, egyáltalán mennyire zavarhatja meg kajakosunkat. Lapunk meg is kérdezte Kopasz Bálintot, miért olyan veszélyes, hogy hínáros a milánói Idroscalo pálya.

− Ha felakad a kormánylapátra egy hínárcsomó, mert itt nem is darabok vannak, hanem nagy csomók, az igen komoly hátráltató tényező. 

Olyan, mintha egy ólomnehezéket rádobnának a hajóra. Jelentősen csökkenti a sebességet, emiatt kell elkerülni. 

Tehetnénk fel más kormánylapátot, lenne is rá lehetőség, maratoni kormánynak hívjuk, csakhogy az is lassít a kajak futásán. Ezen nem szabad változtatni! Kicsit szerencse kérdése is lesz majd a döntőben, kit mennyire befolyásol. Nekem most nem akadt fel a hínár, de itt nem lehet egyfolytában kerülgetni. Egyszer az ember kikerüli, összességében azonban nem figyelhetünk csak erre − fogalmazott a magyar kajakos, aki a nemcsak hínáros, de szeles pályán arra is bazírozhatott volna, hogy védettebb sávra kerüljön.

− Taktikázni akkor kellett volna, ha előre megnézem, milyen szélviszonyok lesznek. Akkor fontos, melyik pályán versenyzek. Ha például a tribün felől fúj a szél, és az utolsó kétszáz méteren nagy lelátók vannak, bár ez nem akkora, felfoghatja a szelet. Ezen a nagy vízfelületen kiegyenlített, mindenkinek hasonló körülmények lesznek. 

Még egyet robbantana

Kopasz Bálint betegség után bronzérmes lett a júniusi Európa-bajnokságon, immár teljesen egészségesen veheti célba a harmadik világbajnoki aranyérmét a királyszámban, összességében az ötödik vb-aranyát.

− Nagyon fontos ez a verseny, az év legértékesebb megméretése. Olyannyira keményen készültem rá, hogy öt napot pihentem az Eb után, előtte és azóta folyamatos felkészülésben vagyok. 

Fáradok is, de megpróbálom összeszedni magam a döntőre. Hasonló jó pályát szeretnék menni, mint az elődöntőben, illetve a végén még egy nagyobbat akarok robbantani. 

Nagyon kemények lesznek az ellenfelek − tekintett előre lapunknak az egyesben 2019-ben és 2022-ben vb-első, 2021-ben olimpiai bajnok Kopasz Bálint. 

A férfi kajak egyesek ezer méteres döntője 14 óra 56 perckor kezdődik, Kopasz Bálint mellett további öt fináléban lesz magyar versenyző az épek között. A milánói kajak-kenu világbajnokság történéseiről a helyszínről tudósítunk.

