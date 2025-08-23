„Nagyon durva volt!” − kajakkirályunk kifakadt a milánói pályára, kiszolgáltatott a döntő előtt

Remélhetőleg nyomot hagyott a legnagyobb riválisokban, ugyanakkor a döntőben még egy lapáttal rá kell tennie kiváló teljesítményére. Kopasz Bálint a legnehezebb elődöntős futamba került a kajak-kenu világbajnokságon kajak egyes ezer méteren, ám nem esett kétségbe. Hiába húzott el szokásához híven a szám háromszoros világbajnoka, Fernando Pimenta, jött a végén erősen a párizsi olimpiai bajnok Josef Dostál, a magyar versenyző megelőzte mindkettőjüket, s ezt tervezi a szombati döntőben is. Tokió olimpiai bajnoka a harmadik egyéni vb-címére hajt.

Kopasz Bálintnak a körülményekkel is meg kell küzdenie az aranyéremért Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

− Elfáradtam, de erre számítottam, hiszen láttam, hogy nagyon erős mezőny jött össze. Örülök, hogy ilyen jól, taktikusan végig tudtam menni.

Nem lőttem el a puskaport, hagytam a végére is. Szükség is volt rá. Az enyém volt a legjobb taktika.

A döntőig hátralévő időt igyekszem maximálisan kihasználni − mondta magyar újságírók gyűrűjében Kopasz Bálint, aki nem szokott a körülményekre hivatkozni, ezúttal azonban azokról is szót ejtett.

− A pályán most a hínárok voltak a fókuszban. Nagyon durva volt! Nem a vizet nézem, hanem magam elé, a célra koncentrálok. Most viszont volt, hogy lenéztem, és tele volt hínárral. Arra törekedtem, hogy ne akadjon fel. Néha kellett egy kis manőver, persze a többieknek is.

Kopasz Bálint keresi az ellenszert

Felmerül a kérdés, mi történik, ha fennakad a vízi növény, egyáltalán mennyire zavarhatja meg kajakosunkat. Lapunk meg is kérdezte Kopasz Bálintot, miért olyan veszélyes, hogy hínáros a milánói Idroscalo pálya.

− Ha felakad a kormánylapátra egy hínárcsomó, mert itt nem is darabok vannak, hanem nagy csomók, az igen komoly hátráltató tényező.

Olyan, mintha egy ólomnehezéket rádobnának a hajóra. Jelentősen csökkenti a sebességet, emiatt kell elkerülni.

Tehetnénk fel más kormánylapátot, lenne is rá lehetőség, maratoni kormánynak hívjuk, csakhogy az is lassít a kajak futásán. Ezen nem szabad változtatni! Kicsit szerencse kérdése is lesz majd a döntőben, kit mennyire befolyásol. Nekem most nem akadt fel a hínár, de itt nem lehet egyfolytában kerülgetni. Egyszer az ember kikerüli, összességében azonban nem figyelhetünk csak erre − fogalmazott a magyar kajakos, aki a nemcsak hínáros, de szeles pályán arra is bazírozhatott volna, hogy védettebb sávra kerüljön.