A szuperhősök invázióját a Marvel aranykora hozta csak el igazán

De a 2010-es években már ezekkel együtt is egyértelműen a szuperhősök uralták Hollywoodot és a bevételi listákat, és ekkor még könnyen követhetőek voltak az egymásra épülő, egymásra utaló filmek is. A Marvel legalább két dologban változást hozott Hollywoodban: részben épp az egyre viccesebb szuperhősfilmek miatt szorultak vissza a vegytiszta vígjátékok, és minden franchise univerzumokban kezdett el gondolkodni, hol több, hol kevesebb sikerrel (a Universal horrorszörnyes próbálkozása, a Warner óriásszörny-univerzuma, a Harry Potter-es Varázsvilág, a Halálos iramban franchise és a többi). A kétarcú folyamat ma is tart, de ez már egy másik cikknek lehetne a témája.

A Marvellel párhuzamosan, igencsak kapkodva, de a DC is belevágott ugyanebbe az univerzumépítős projektbe (DCEU), és ez is lett a vesztük.

Ők Christopher Nolan sikeréből kiindulva eleinte egy borongósabb világban gondolkodtak, Zack Snyder víziója azonban már a második filmmel elhasalt (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala), mert bár rekord-nyitóhétvégével kezdett, és végül megsüvegelendő 874 millió dollárnál állt meg a film összbevétele, a kritika és a közönség is ízekre szedte a komolykodó szuperhős-acsarkodást (hasonlóan járt az ugyanebben az évben bemutatott Suicide Squad – Öngyilkos osztag is). Ez viszont megágyazott a DC nagy szuperhős-crossoverének, Az Igazság Ligája kudarcának is, ami a DC-filmek gerincét adhatta volna.

A film csak 661 millió dollárt termelt, szemben a Bosszúállók bármely részének milliárdos bevételeivel. Az Igazság Ligája közben megjárta a gyártási poklot is, mert Snyder a forgatás után magánéleti okokból távozott a rendezői székből, és azt Joss Whedon (az első két Bosszúállók-film rendezője, a geekfilmesek példaképe, akit később joggal sodort el a #metoo) fejezte be helyette. Whedon a saját szájízére formálta a csapatot, ami nem volt összeegyeztethető Snyder eredeti koncepciójával, évekkel később pedig az HBO Max-ra felkerült Snyder négyórás verziója is, amit elnézve még szembetűnőbb, hogy milyen kreatív káosz uralkodhatott a DC-nél. Ugyanakkor bár a DC-filmek bevételei elmaradtak a Marveltől, és a kritikai fogadtatásuk is sokkal vegyesebb volt, nagy meglepetésre előbb a vidámabb színekben pompázó Wonder Woman, majd az Aquaman, és később a Shazam! és a Joker is nagyon jó fogadtatásban részesült (utóbbi nem része a DCEU-nak).

Ezért az évtized végéig úgy tűnt, hogy a DC is megtalálja majd a számításait a nagy szuperhősdömpingben, még ha felülkerekedni nem is tudnak a nagy riválison.

A 2020-as Covid-járvány azonban a stúdió összes reményét szétoszlatta, és a sorozatos anyagi kudarcok, a rengeteg meghiúsult filmterv és a korábbinál is hullámzóbb színvonal végleg földbe állította a DC filmes univerzumát (a 2022-es Batman ugyan sikeres volt, de ez sem volt része a DCEU-nak). A közönség kedvét hatványozottan visszavetette az a bejelentés is, hogy a jövőben már a Peter Safran és a Marveltől átigazolt James Gunn veszi át a DC Studios irányítását, akik újraindítják a közös univerzumot (az első mozifilm épp az idén érkezett meg az új Supermannel). Ez nem kedvezett a még bemutatás előtt álló premiereknek, hiszen ezek ezáltal tulajdonképpen egy már egy holt filmes világ megkésett darabjaivá váltak (Aquaman és az elveszett királyság, Flash). Igaz, a DC-filmeknek (különösen Snydernek és a Supermant alakító Henry Cavillnek) a mai napig megvannak a maguk rajongói – évekkel később magam is sokkal jóhiszeműbben nyilatkozom a rendező sok sebből vérző, de legalább egységes koncepciót követő, trilógiaként is felfogható három filmjéről –, de a stúdió éléről érezhetően hiányzott egy olyan vezető, aki képes lett volna összefogni a közös univerzumépítéshez szükséges, roppant alapos előkészületeket és bonyolult logisztikát igénylő feladatokat.