A szuperhősök invázióját a Marvel aranykora hozta csak el igazán

A 2008-as év több szempontból is fontos mérföldkő a szuperhősök mozgóképes történetében, mivel ekkor mutatták be az elsöprő kritikai elismerést és anyagi rekordokat döntögető A sötét lovagot, Will Smith révén átütő sikert ért el egy, a képregények lapjaitól teljesen független szuperhősfilm (Hancock; 629 millió dollár) – de ekkor mutatták be a teleportáló hősökről szóló Hipervándort (225 millió dollár), és a szintén képregényes alapokon nyugvó, a szuperhőszsánernek eredetileg görbe tükröt tartó Wantedet is (342 milió dollár). Mindezek mégis eltörpülnek amellett, hogy a Marvel saját stúdiót alapított Kevin Feige vezetésével, hogy kézbe vegye a még nála meglévő szuperhősök történeteit – a korábban a csőd szélére sodródott képregénykiadó ugyanis még 90-es években eladta a legtöbb szuperhős karakterének jogait, így került a Pókember és a Szellemlovas a Sonyhoz, vagy az X-Men és a Fantasztikus Négyes a 20th Century Fox-hoz. Ezek nagy része mára visszavándorolt a Marvelhez, pontosabban az azt 2009 óta tulajdonló Disney-hez, ami 2020-ban a Foxot is felvásárolta.
Szuperhősök invázáziója: az aranykor
A Hulk és a Vasember közül csak az utóbbi szólt igazán nagyot, ám a Marvel első produkciói ekkor valójában még nem is különböztek annyira a korábban már látott formuláktól: zömében mind kalandfilmes eredettörténetek. Abban viszont új színeket hoztak, hogy sokkal bátrabban építkeztek a képregényes alapokból, és a stáblistás jelenetekkel megindult a közös univerzumépítés (MCU). A Hulk végén Robert Downey Jr., a Vasember végén Nick Fury köszönt be, és a Marvel négy év alatt eljutott az első crossover filmig (Bosszúállók; 1,518 milliárd dollár), majd a folyamat a 2019-es Bosszúállók: Végjátékkal (2,799 milliárd dollár) ért a katartikus tetőfokára, Robert Downey Jr. csettintésével.
A 2019-es év emellett újabb fontos mérföldkő a szuperhősfilmek evolúciójában: elsöprő sikere lett Todd Phillips R-kategóriás Jokerének (egymilliárd dollár), M. Night Shyamalan az Üveg című filmjével trilógiává bővítette a saját szerzői szuperhősvilágát, az X-Men: Sötét Főnix pedig végül megásta az X-Men franchise sírját.
A Marvel és a DC univerzumai mellett ez volt az egyetlen valamirevaló sorozat, ami labdába tudott rúgni a 2010-es években olyan közönségsierekkel, mint az X-Men: Az elsők és Az eljövendő múlt napjai, a Deadpool 1–2, vagy a szintén R-besorolású Logan. A többi stúdió csak félresikerült vagy félbehagyott rebootkísérletekkel (Csodálatos Pókember 1–2, A fantasztikus négyes) képviselte magát, ami legtöbbször az ötlettelenség melegágya – furcsa kivételt képzett viszont a Tom Hardy gyermeki sármjával hódító, de a képregényfilmek legbugyutább korszakát idéző Venom (856 millió dollár).