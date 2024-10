Megmérgezett trilógiák

Az 1980-as évek fiataljai elsősorban a Star Wars, az Indiana Jones és a Vissza a jövőbe hármason cseperedtek fel, és még az ezredfordulót is olyan ikonikus franchise-ok fémjelezték, mint a Mátrix vagy A gyűrűk ura (de a korszak emblematikus álomgyári produkciója a csalódást keltő Star Wars-előzménytrilógia is). Még a kétezres évek terméséből is találunk olyan trilógiákat (A Karib-tenger kalózai, Sam Raimi Pókember- és Christopher Nolan Batman-filmjei), amelyek meghatározó generációs élményt nyújtottak, és említhetjük azokat a több évtizeden átívelő remekműveket is, amelyek a közönséggel együtt öregedtek (Richard Linklater Mielőtt-trilógiája, Toy Story).

Egy emblematikus trilógia. Forrás: Facebook

Felhígult a trilógia ereje

Rengeteg sorozat sokak szerint jobban tette volna, ha két rész után megáll (Terminátor, ­Alien, Jurassic Park), de ha megrögzött filmrajongók vagyunk, akkor be kell vallani, hogy hiányérzetet szül egy-egy harmadik film hiánya (kedvenc példám Tim Burton tervezett utolsó Batman-filmje). Ezért sem haragszunk nagyon például A Keresztapára vagy a Beverly Hills-i zsarura, amiért végül odabiggyesztettek még egy gyengébb részt a kultikussá vált első kettő mellé.

A popkultúrától kicsit hátralépve is találunk legendás hármasokat, amelyek jellemzően csak tematikailag alkotnak egy egységet (Antonioni elidegenedés-, Polanski lakás- vagy Kieslowski színtrilógiája), de ez inkább szól a filmesztéták rendszerezőkényszeréről és harmóniára törekvéséről (a hármas különösen erős szám, ezt még a számmisztikában járatlanok is érzik), amitől magam is szenvedek. Persze messze nem olyan mértékben, mint ahogyan a Venom harmadik részétől szenvedtem.

Olcsó dolog lenne ezt részleteiben ragozni, de Eddie Brock utolsó (?) kalandja nem érdemli meg, hogy komolyan foglalkozzunk vele, miként az alkotókat sem érdekelte a közönség. Ide mindenki csak haknizni érkezett. De trilógiazáró mivolta szempontjából talán már érdekesebb film a Venom – Az utolsó menet. Az általam egyébként kedvelt szuperhősfilmek, illetve a sorozatok és a streaming beköszöntével ugyanis jelentősen felhígult a trilógiák ereje, minden a végtelen szerializálhatóság felé mutat. Ma már a legtöbben csak egy nagyobb filmes univerzum részei, Vasember vagy Amerika kapitány trilógiáját sem kezeli senki önálló egységként.

Venomot viszont csak nagyon halvány szálak fűzik a Sony – épp épülő, de máris bukásra ítélt – „Pókverzumához”, így akár az első két film bugyuta hangvételének ismereté­ben is gondolhattuk volna, hogy ennek a búcsúzásnak lesz súlya. De nem lett, a film még ebben is alulmúl minden alacsony várakozást.

Hiába készült az elmúlt tíz évben több trilógia, mint az előtte lévő harmincban, ennek már semmi jelentősége nincs, s nagyon úgy tűnik, hogy az emblematikus trilógiák korának leáldozott.