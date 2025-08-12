Szigetlátogatószámzárónapfesztivál

Véget ért a Sziget, amit Anya Taylor-Joy is imádott

Idén újra fel kellett fedezni a Szigetet, amelynek minden szegletében várt ránk valami izgalmas program. A zárónapon megérkezett a kezdetektől számított 11 milliomodik Szitizen, vele együtt mintegy 416 ezer látogató élvezhette a megújult fesztivál minden egyes pillanatát a hat nap alatt.

2025. 08. 12.
Anyma showja a Sziget fesztiválon Fotó: Sziget Festival Official
Nagy változásokat és látványos megújulást ígértek már korábban a Sziget szervezői az idei fesztiválra. És valóban, a rutinos látogatóknak is sokat segített a térkép, hogy rábukkanjanak kedvenc helyükre. A legjobban pedig azok jártak, akik hagyták magukat sodródni a Sziget forgatagában, és igyekeztek megélni a megannyi pillanat megannyi élményét.

Mintegy 416 ezer látogató élvezhette a megújult Szigetet Fotó: Gáll Regina Adrienn

Ma indul az előregisztráció a 2026-os Sziget-bérletekért

Ilyen feszült várakozással még nem kezdtünk Szigetet. Nagyon vártuk az első reakciókat, hogy hogyan fogadják a látogatók a változásokat, újításokat, szépítéseket. Azonban örömmel jelenthetem, hogy egységes a vélemény abban, hogy jót tett a vérfrissítés a Szigetnek

– fogalmazott Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője, aki szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak, amelyben már jól körvonalazódtak például az egyes műfaji negyedek, így a zene, az utcai kultúra és a kreativitás multikulturális központjaként bemutatkozott Szoho, az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával jelentkező Delta District vagy az előadó-művészeteknek helyt adó Paradox, ahol a mozgás, a látvány és az illúzió állt a középpontban. Kádár Tamás kiemelte továbbá a fesztivál vizuális megújulását is: 

sokan jelezték, hogy rég látták ilyen klassznak a Sziget vizuálját.

A főszervező arról is beszélt, hogy jelentősen felpezsdült az éjszakai élet is a Szigeten: a Delta District bevezetésével az volt a célunk, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a Sziget éjszakai életének, ami a fesztivál egyik a nemzetközi piacon is egyedi vonzereje. Azt látjuk, hogy körülbelül negyven-ötven százalékkal nőtt a kedvezményes éjszakai jegyet vásárlók aránya a tavalyihoz képest.

A látogatószámmal kapcsolatban Kádár Tamás elmondta: megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Mintegy öt százalékkal léptük túl a tavalyi számot, így az idei látogatószám 416 ezer volt a hat nap alatt. Erősen indult a Sziget, az első két nap közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott. Arról nem is beszélve, hogy 

a látogatók közt volt Anya Taylor-Joy Golden Globe-díjas, amerikai születésű brit–argentin színésznő, aki több napon is kijött a Szigetre.

A szervezők azt is bejelentették, hogy azok, akik már a jövő évi Szigetre gondolnak és a legjobb áron szeretnék megvásárolni jegyeiket, figyeljék a fesztivál weboldalát, mert ma elindul az előregisztráció a korlátozott számú bérletekre.

 

