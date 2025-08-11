Sziget fesztiválPop-punkmetálzenekoncertrap

Xanax-ízű búslakodás és punkos vadulás a Sziget fesztiválon

Apátia a nagyszínpadon, kaliforniai punk-rock egy kisebb helyszínen. Post Malone imádnivaló jelenség, de rendkívül enervált volt főfellépőként, előtte viszont bőségesen kárpótolt a Sziget fesztivál.

Német Dániel
2025. 08. 11. 14:38
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerdai beszámolónál megfogalmazódott a fejemben az univerzális jó tanács, hogy ha valaki nem akar olyan idióta helyzetbe keveredni, mint én, akkor ne mutassa meg a kedvenc zenekarait a barátnőinek, mert aztán szakítás után is ott kísértenek a koncertjeinek. Egy másik exemmel azonban jóban maradtam és két éve szerettem volna elvinni Call Me Karizmára, mondván, hogy ő az új Machine Gun Kelly, de a Sziget néha kellemetlen meglepetéseket tartogat. Előtte ugyanis kért valakitől egy cigit, utólag kiderült, hogy nem csak nikotin volt benne és valószínűleg nem is marihuána, mindenesetre azt sem tudta utána, merre van arccal előre, nemhogy a koncertre emlékezett volna.

Sziget
Call Me Karizmán nem fogott ki a hőség a Sziget fesztiválon (Fotó: Német Dániel)

Nem baj, tegnap pótolta és most még jobb formában volt az énekes, miként a Black Leather című számából kiderül, ugyanazokon az előadókon nőttünk fel, azaz nála is Green Day, Marilyn Manson és Avril Lavigne pörgött kamaszként a lemezjátszón és ezek a hatások vissza is köszönnek a dalaiban. És nem tudom, hogyan csinálja, mindennap edzek, ránézésre azonos lehet a testzsírszázalékunk, de míg én fulladoztam a hőségben, az ő arcán egyetlen izzadtságcsepp sem gördült le, pedig Duracell-nyusziként ugrált a színpadon, miközben megidézte az ezredforduló kaliforniai pop-punk világát. Amikor egyébként a Sziget lemondta a Kneecap koncertjét, a srác Instagramon rögtön oda is írta, hogy ő szívesen lenyom egy második koncertet vasárnap helyettük, sajnálom, hogy a szervezők nem éltek ezzel az ajánlattal, most rögtön képes lennék megnézni még egyszer.

És nem tudom, hogy hirtelen műsorváltozás történt vagy én voltam figyelmetlen, de aznap láttam, hogy előtte a hasonlóképpen punkot, metált és rapet vegyítő Maz Univerze is fellép az egyébként aprócska The Buzz színpadon, kár lett volna lemaradni róla, mert az egyik legkellemesebb meglepetés volt idén. Ellentétben a jóképű Call Me Karizmával, ez a srác egy vadállatnak tűnik, biztos átmennék a másik oldalra, ha kutyasétáltatás közben szembe jönne az utcán, leginkább a Crazy Town egykori énekesére emlékeztetett, de remélem hosszabb és boldogabb élete lesz. Mert miként kiderült, félig luxemburgi és félig hazánk fia, hibátlan magyarsággal beszélt a színpadon és elhozta a szüleit is a fesztiválra, majd ez a börtönviselt külsejű figura arról beszélt, hogy mennyire fél, amikor majd el kell veszíteni őket, meg kellett zabálni.

Maz Univerze esetében igaz, hogy a marcona külső érző szívet takar (Fotó: Német Dániel )

És szintén a The Buzz színpadon lépett fel a Hanabie., akik pont olyan számokat tolnak, mint az elmúlt évek egyik legszürreálisabb mainstream sikertörténete, a Babymetal. Ez is egy női tagokból álló japán metálbanda, az anyanyelvüket angollal vegyítik a dalaikban és néha ledöbbentem, hogy a ránézésre tizenéves és negyvenkilós énekesnő torkán miként jön ki olyan hörgés, amit egy nagydarab rocker is megirigyelne, de a kulturális híd nem épült közöttünk, hasítottak, de nem rezonáltunk.

Aranyos lány brutális hanggal (Fotó: Német Dániel)

Aranyos volt a Sziget főfellépője, de nem éreztem a boogie-t a lábamban

Viszont három lendületes koncert után nehéz volt belassulni, a tegnapi nagyszínpados főfellépő, a Post Malone viszont nem a hiperaktivitásáról híres. Nem tudom, hogy ez a hivatalos besorolás, de a pályáját emo trappel kezdte úgy tíz éve, akkor nagyon népszerű volt ez a műfaj és hamar a legelátkozottabb stílussá vált. A huszonhetesek klubja nyugdíjas társaságnak tűnik hozzájuk képest, olyan gyorsan szedte az áldozatait, az irányzat egyik legnagyobb ikonja Lil Peep és Juice Wrld huszonegy évesen halt meg drogtúladagolásban. És emlékszem, amikor Post Malone berobbant, a népszerű YouTube-csatorna, a Punk Rock MBA műsorvezetője csak annyit mondott róla, hogy reméli, nem követi a sormintát, mert hasonlóképpen szétcsúszott alaknak tűnik. És bár azóta sokkal jobb formában van, sosem lesz belőle egészségügyi államtitkár valószínűleg, egyik cigiről a másikra gyújtott a fellépés közben, aggódva érdeklődött, van-e elég sörünk és nem akarom megvádolni semmivel, de az előadása alapján ha illegális szerekkel nem is élt, egy marék Xanaxot azért beszedhetett. Kedves figura egyébként, mondta, hogy ha lúzernek érezzük magunkat, akkor ketten vagyunk, nem győzte kifejezni a háláját a közönségnek, ugyanakkor az andalító számai bár kellemesek, nagyszínpados produkcióként nem működnek, érezte ezt valószínűleg ő is, mert néha teljesen indokolatlan pillanatokban tűzijátékrakétákat lőttek az égbe a dalai között.

Borítókép: Post Malone (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.