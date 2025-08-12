Lelopták a Magyar Szövetség névtábláját

Mi késztethet egy fiatalembert arra, hogy lefeszegesse a székházunkról a kétnyelvű névtáblát? – teszi fel a kérdést posztjában a felvidéki Magyar Szövetség. A bejegyzéshez egy megdöbbentő videót is mellékeltek.
A pozsonyi Cajak utcában sok a cégér, de olyan, amelyen a szlovák vagy az angol felirat mellett a magyar is ott van, csak egy, a miénk. Az a kérdés, hogy a magyarokkal, a régiókkal vagy a nemzetiségekkel volt-e baja az elkövetőnek
– idézte Gubík Lászlót, a felvidéki Magyar Szövetség elnökét a bejegyzés.
Borítókép: Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke (Fotó: MTI/Veres Nándor)