magyar szövetségPozsonySzlovákiaGubík László

Lelopták a Magyar Szövetség névtábláját

Lefeszegette a kétnyelvű névtáblát egy felvidéki magyar párt székházáról egy férfi. A Magyar Szövetség a közösségi médiában tette közzé az esetről készült megdöbbentő videót.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 18:30
Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke Fotó: MTI/Veres Nándor
Mi késztethet egy fiatalembert arra, hogy lefeszegesse a székházunkról a kétnyelvű névtáblát? – teszi fel a kérdést posztjában a felvidéki Magyar Szövetség. A bejegyzéshez egy megdöbbentő videót is mellékeltek.

A Magyar Szövetség székháza Pozsonyban van (Illusztráció, forrás: Pixabay)
A Magyar Szövetség székháza Pozsonyban van (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A pozsonyi Cajak utcában sok a cégér, de olyan, amelyen a szlovák vagy az angol felirat mellett a magyar is ott van, csak egy, a miénk. Az a kérdés, hogy a magyarokkal, a régiókkal vagy a nemzetiségekkel volt-e baja az elkövetőnek

– idézte Gubík Lászlót, a felvidéki Magyar Szövetség elnökét a bejegyzés.

Borítókép: Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke (Fotó: MTI/Veres Nándor)

