Alfa Centauri: elkészült az első valódi csillaghajó terve

Az Alfa Centauri csillagrendszerébe röpítené egy mérnökcsapat azt az általuk megálmodott gigantikus űrhajót, amely az emberiség történetének az első komoly műszaki paraméterek figyelembevételével is elkészített csillaghajó-terve.

Az Alfa Centauri rendszerét a fénysebesség 10 százlékával haladva bő 400 év alatt érné el a tervezett csillaghajó Fotó: Igor's Lab

Az Alfa Centauri rendszere lehet a célpontja az emberiség első potenciális csillagközi utazásának

A Chrysalis fantázianevet kapott csillaghajót úgy tervezték meg, hogy több generációnyi ember számára biztosítson komfortos életteret mielőtt belép a Földhöz legközelebb fekvő csillagrendszerbe, ahonnan a Proxima Centauri b jelű, s Föld méretű exobolygó felszínére szállíthatná az emberiség első kozmikus telepeseit, amelyről úgy gondolják, hogy potenciálisan lakható égitest.

A Proxima Centauri b talán a Földhöz hasonló exobolygó művészi ábrája Fotó: ESO/M. Kornmesser

A Proxima Centauri b, vagy rövid nevén a Proxima b egy olyan exobolygó, amely a lakhatósági zónán belül kering az anyacsillaga, a Földtől 4,2 fényév távolságra fekvő Proxima Centauri vörös törpecsillag körül. Becsült tömege a Föld tömegének 1,17-szerese. Az, hogy a bolygó lakható-e, az eddig rendelkezésre álló adatok alapján még erősen kérdéses. Felszíni hőmérsékletét -39 Celsius fokra becsülik. Vörös törpe központi csillagának közelsége - 0,05 csillagászati egység, vagyis mindössze 7 millió 500 ezer km - miatt a Proxima b felszínén 400-szor erősebb lehet a röntgensugárzás, mint a Földön.

A Chrysalis koncepciója az első helyezést érte el a Project Hyperion Tervezési Versenyen, amelyen a résztvevő csapatoknak hipotetikus, csillagközi utazásra alkalmas többgenerációs űrhajókat kellett tervezniük.

A díjnyertes csillaghajót elméletileg 20-25 év alatt lehetne megépíteni

-írja a Live Science tudományos hírportál. A mérnök-team a gigantikus hajó tengelykörüli forgatásával biztosítaná a kozmikus tér viszonyai között a földiéhez hasonló állandó mesterséges gravitációt.

A Chrysalis csillaghajó központi közösségi tere (művészi ábra) Fotó: Project Hyperion

Az 56 kilométer hosszú csillaghajó hajó felépítése olyan lenne mint egy orosz matrjoska babáé: a központi magot több réteg öleli körül, amelyek a közösségi tereknek, farmoknak, kerteknek, lakóépületeknek, raktáraknak és egyéb létesítményeknek adnak otthont, amelyek mindegyikét nukleáris fúziós reaktorok működtetnének. A hatalmas űrjármű közepére tervezett magban lennének elhelyezve a Chrysalis kommunikációs berendezései, valamint azok az űrsiklók, amelyekkel az első telepesek az Alpha Centauri b bolygón landolnának.