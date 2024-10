Elsöprő siker az új magyar sorozat, mindenki a folytatást várja + videó

A S.E.R.E.G. címre keresztelt sorozat az idei ősz legnagyobb fikciós bombája a televízióban, az érezhető sorozatdömping ellenére ugyanis még mindig nagyon ritka az ilyen prémium kategóriás, heti drámasorozat. Ez nem csoda, hiszen nagyon drága műfaj, és megírni is komolyabb kihívás, mint a hazai kereskedelmi televíziózást uraló, teljesen más szempontokat szem előtt tartó napi sorozatokat (például hogy bármikor fel lehessen állni előlük, bármikor be lehessen kapcsolódni). Az Aranyélet vagy a Tündérkert sikere után viszont most úgy tűnik, hogy ismét készült egy magyar sorozat, ami nemcsak teljesíti az elvárásokat (színvonalas látványvilág, sodró dráma, ami olykor mégis könnyed humorral párosul, mozifilmes színészi alakítások, stb.), hanem bőven meg is ugorja őket.

Irány a S.E.R.E.G.?

Már az első rész után egyértelmű, hogy ez egy ízig-vérig sorozatformátum, amit akár több évadon keresztül is lehetne építeni, annyira szerteágazó és sokrétű a közeg, amiben játszódik. Nem egy elnyújtott akciófilm, hanem olyan filmélmény, aminek a világában el lehet merülni, és utána nem is nagyon akar kikerülni belőle a néző.

A katonás köntös szexivé teszi, de máskülönben olyan érzelmi húrokat penget, amikkel mi is találkozunk a mindennapokban.

Két rész alapján különösen az apa-fia kapcsolat emelkedik ki, ahol két nagyon különböző karakternek kellene megtalálnia a közös hangot, és ez annak ellenére ütközik óriási akadályokba, hogy a látszat ellenére rengeteg közös vonásuk van – pont mint az életben.

A szélesebb közönség november 11-én, hétfőn láthatja először a sorozat első részét a TV2-n, nekünk viszont volt szerencsénk megtekinteni az első két epizódot a Cinema City Arénában tartott sajtóbemutatón.

Akik belenéztek Győrbíró Zsolt alezredes és bajtársai, valamint családtagjai történetébe, valamennyien a folytatást várják

– olvasható a Megafilm Service sajtóközleményében, amit nyugodt szívvel erősítünk meg. A vetítés után több kollégával is kibeszéltük az első benyomásainkat, de még az is kalapot emelt, aki előzőleg kicsit szkeptikus volt.

Nem akarom az egekbe növelni az elvárásokat, de közülünk is mindenki várja a folytatásokat, miközben a színészeknek és az alkotóknak is megkönnyebbülést jelenthet, hogy a sorozat, amin dolgoznak, tényleg jól sikerült.

Nem tudom, hogy a televízióban is megtalálja-e a közönségét, de kreatív szempontból abszolút siker. Hátravan ugyan még négy rész, az igaz, de Dombrovszky Linda rendezőnek és a forgatókönyvíróknak valami sosem látott hibát kellene elkövetniük ahhoz, hogy igazán elromoljon a második felére, amire, ismerve az alkotók eddigi munkáit (Pilátus, Don Juan kopaszodik, stb.), én nem fogadnék nagy összegben.

A színészek közül sokan – a közönséghez hasonlóan – csak most szembesültek először a végeredménnyel, egy forgatás alatt még nem lehet eldönteni, hogy milyen lesz a kész film vagy sorozat. Ennek fényében interjút adni is sokkal sokkal egyszerűbb, és hamarosan érkezünk mi is az alkotókkal készített interjúkkal, illetve a sorozatról szóló kritikánkkal. Addig is nézzék meg a premierről készült fotókat, vagy olvassák el az egyik korábbi anyagunkat a témában

