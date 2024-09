Különleges képességekkel bírnak, de mégsem nagyon ismerjük őket

Országszerte egyre több helyen bukkannak fel a S. E. R. E. G. reklámjai, jómagam legutóbb a négyes-hatos vonalán találkoztam a főszereplő katonák elszánt tekintetével. A Megafilm Service és a TV2 koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő minisorozat ambiciózus vállalkozás, drámai sorsokkal és nagyszabású harctéri jelenetekkel, amelyek a Magyar Honvédség jelentős katonaszakmai támogatása mellett készültek el. Az ambíciókat jelzi, hogy a sorozat főcímdalára az egyik legnépszerűbb hazai rockegyüttest kérték fel, a Hooligans dalához pedig külön klip is készül. A forgatáson járva mi is kaptunk egy kis ízelítőt abból, mi vár ránk hamarosan.

Csórics Balázs a Hooligans élén menetel a S.E.R.E.G. főcímdalához készült új klipben. Fotó: Új Néplap/Mészáros János

S.E.R.E.G.: az „itt a lét“ a tét nem csak egy szlogen

Csak délután érkezünk a helyszínre, a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár egyik méretes hangárjához, ahonnan épp előhúzzák az H145M és H225M jelzésű harci helikoptereket. A Hooligans tagjai már reggel óta forgatnak, de talpig feketében is szó nélkül tűrik a rettentő hőséget, és bár egy forgatás nagyon monoton tud lenni, mégiscsak van abban valamiféle gyermeki izgalom, hogy egy katonai reptéren, óriási járművek között járhat az ember.

A ma emberének nem sok kapcsolódása van a katonasághoz, csak nagyon kevesen vannak vele tisztában, hogy milyen nélkülözhetetlen feladatokat látnak el, de a sorozat producere, Helmeczy Dorottya szerint a világszerte szaporodó feszültségek érezhetően egyre nagyobb figyelmet irányítanak a honvédségre. – Nem kell messzire mennünk, elég megemlíteni a szomszédos orosz–ukrán háborút. De úgy gondoltuk, hogy ha már tényleg ennyi konfliktus van, akkor segítsük a honvédséget a saját brandjük kialakításával, mert fontos tudnunk róluk, és ez szerintem egyre fontosabb lesz.

Ezek az emberek különleges képességekkel bírnak, hajlandóak az életüket is kockáztatni, de mégsem nagyon ismerjük őket. Találkoztunk járműkezelő honvédekkel, rohamlövészekkel, parancsnokokkal, katonai diplomatákkal, háttéremberekkel, a munkánkat pedig végig segítette egy katonai szakértő, Pálinkás Szilveszter főhadnagy. Ezek a beszélgetések is hozzájárultak ahhoz, hogy a sorozatban hitelesen jelenjen meg a hadsereg

– árulja el a producer, aki a munka során első kézből tapasztalta meg, mennyire egymásra vannak utalva a szolgáló katonák. – Csapatmunkában kell dolgozniuk, mert le vannak osztva a feladatok, és az egyik embernek az élete függ a másiktól. Ez egyfajta szakmai összhang, de mindig hoz egy erős kötődést is, ami akár még egy családi köteléknél is erősebb. Nagyobb dolgokon esnek át együtt, mint egy családban vagy egy baráti társaságban, mert nagyobbak a tétek. Ez a sorozatban is kirajzolódik, a katonákkal együtt éljük meg ezeket a mély kapcsolatokat – mondja a producer.

Időközben megérkezik a helyszínre Csórics Balázs is, aki a sorozat főszereplőjét, Győrbíró Zsolt alezredest alakítja, és a Hooligans klipjében is feltűnik. Az időjárási körülmények ezen a napon sajnos nem olyanok, hogy a lenyugvó napkorong előtt elhaladó helikoptereket lehessen felvenni, de tartogat elég izgalmat az is, ahogy alig pár méterrel a fejünk fölött húz el.