A tűzijátékot és a virágkarnevált is élőben követhetik a közmédia csatornáin augusztus 20-án

Augusztus 20-án, államalapító I. Szent István király ünnepén – a hagyományokhoz hűen – élő közvetítésekkel készülnek a közszolgálati csatornák. A központi rendezvények és ünnepi szentmisék mellett a tűzijátékot, valamint a nagy múltú debreceni virágkarnevált is követhetik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 8:50
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A nemzeti ünnepen a Kossuth rádió már kora reggel bekapcsolódik az eseményekbe, 10.04-től élő római katolikus szentmisét közvetít a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomból, amelyet Horváth Zoltán kanonok, plébános celebrál.

A Duna augusztus 20-án reggel 8 órától élőben közvetíti a Szent István-napi díszünnepséget a budapesti Kossuth térről, benne a hagyományos légi parádéval, amely 9 órakor kezdődik a Duna felett. 11 órától a Magyar Szent István-rend díjátadó ünnepsége következik, majd portréfilmeket tekinthetnek meg a kitüntetettekről. A ceremóniát 18 órától az M5 kulturális csatorna, éjfél után a Duna World is műsorra tűzi.

Az M5 kulturális csatorna szintén gazdag programot kínál: augusztus 20-án reggel 7.40-től tudósít a Debreceni Virágkarneválról, a közvetítését 13.30-kor megismétli a Duna World.

A hagyományos Szent Jobb-körmenetet, az ország egyik legjelentősebb vallási és nemzeti eseményét délután 16.55-től élőben adja a Duna. Az est zárásaként 21 órától Tűz és Fények játéka címmel láthatják a csatornán a Szent István-napi tűzijátékot, több kameraállásból és élő vágásban bemutatva. Az ünnepi pillanatokat később, 23.40-kor a Duna World juttatja el a világ magyarságának.

 

