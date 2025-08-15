Művészeti alkotói pályázatokat hirdet a HUN-REN

A HUN-REN Központ alkotói pályázatokat hirdetett művészi kivitelű díjtárgyak tervezésére és kidolgozására. Ezeket az egyedi, művészeti értékkel bíró alkotásokat azokkal a díjakkal adják át, amelyekkel a Magyar Kutatási Hálózat munkatársainak kiemelkedő teljesítményét és eredményeit ismerik el – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a HUN-REN.

HUN-REN (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Olyan pályamunkákat várnak a hazai alkotóktól, alkotóközösségtől, amelyek a HUN-REN szellemiségét, az újító, felfedező gondolkodást, a tudományos felelősséget és kiválóságot, valamint a hatóerőt jelképezik.

A „HUN-REN – A tudomány legjobbjai – A jövő formálói” című pályázati felhívásban a résztvevőknek olyan új műalkotást kell tervezniük és kidolgozniuk, amely díjtárgyként átadható a tudományos elismerések, többek között a Bárány Róbert-díj mellé. A pályázat szerint a legfeljebb 25 centiméter magas, absztrakt vagy figuratív alkotásnak a kort tükröző, ugyanakkor klasszikus, egyetemes értékeket képviselő megjelenéssel kell rendelkeznie.

Mindkét pályázat esetében a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt első helyezett másfél millió, a második helyezett 750 ezer forint, a harmadik helyezett félmillió forintos díjazásban részesül. A pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 10., 16 óra.