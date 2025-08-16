Quentin Tarantino elmagyarázta, miért nem vállalta a Volt egyszer egy…Hollywood folytatásának rendezését

Tarantino: Nem szabad tudnom, mit csinálok

Tarantino szerint David Fincher a megfelelő rendező a feladatra (Forrás: filmtekerecs.hu)

Áprilisban jelentették be, hogy Brad Pitt hivatalosan is visszatér Cliff Booth szerepében Quantin Tarantino 2019-es, nagy sikerű filmjének folytatásában, ám kiderült, hogy a Netflix projektjét nem Tarantino, hanem David Fincher fogja rendezni.

A kétszeres Oscar-díjas rendező a The Church of Tarantino podcastban elmagyarázta, hogy részben azért nem akarta rendezni a filmet, mert nem akarta, hogy tizedik és egyben utolsó nagyjátékfilmje egy folytatás legyen – olvasható a Hollywood Reporter cikkében. Tarantino már régen elhatározta, hogy életében összesen tíz nagyjátékfilmet fog rendezni, ebből pedig a Volt egyszer egy…Hollywood a kilencedik volt.

Imádom ezt a forgatókönyvet, de ugyanazon az úton járok, amin már jártam. Ez valahogy elvette a kedvemet

– mondta Tarantino, majd hozzátette:

Ebben az utolsó filmben újra nem szabad tudnom, mit csinálok. Új, ismeretlen területre kell lépnem.

Szerinte egyébként Fincher a megfelelő rendező a feladatra. „Úgy gondolom, hogy David Fincher és én vagyunk a két legjobb rendező. Számomra az a tény, hogy David Fincher valóban meg akarja filmesíteni a művemet, azt mutatja, hogy komolyan veszi a munkámat, és ezt szerintem figyelembe kell venni” – magyarázta Tarantino. A Ponyvaregény rendezője írta a film forgatókönyvét, producerként is közreműködik, és biztosította a stábot arról, hogy ott lesz, ha szükség van rá.

De mi lesz az utolsó film?

Tarantino azt is elmagyarázta, miért dobta el a korábban tervezett utolsó filmjét, a The Movie Criticet. A projekt egy időben tévésorozatként is fejlesztés alatt állt. „Nagyon, nagyon tetszik. Amikor megcsináltam, egy kihívást állítottam magam elé:

vajon képes vagyok-e a világ legunalmasabb szakmáját egy érdekes filmmé alakítani?

– mondta Tarantino. „Ki akar egy kibaszott filmkritikusról szóló tévésorozatot nézni? Ki akar egy olyan filmet nézni, aminek ez a címe, hogy The Movie Critic? Ez volt a próba. Ha tényleg tudok egy filmet vagy tévésorozatot készíteni valakiről, aki filmeket néz, és azt érdekesé tudom tenni, az egy nagy eredmény.”