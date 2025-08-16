A nyugat-nílusi láz miatt új véradási szabályt vezettek be Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet összegző jelentéséből derült ki, hogy egy nyugat-nílusi lázas fertőzést igazoltak Magyarországon – írta a Vaol.hu.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A lap szerint súlyosabb az ügy, mint elsőre gondolnánk, ugyanis az idős nő, akinél kimutatták a vírust, nem járt külföldön.

Ráadásul agyvelőgyulladással került kórházba, súlyos állapotban.

A helyzet annyira komoly, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál is szigorításokat vezettek be a véradásnál. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese azt mondta a Vaolnak, hogy Magyarország a világ élvonalába lépett egy új kormányhatározattal, idén május 20-a óta ugyanis minden véradót vizsgálnak hazánkban erre a fertőzésre.

Ez azt jelenti, hogy a szúnyogszezonban sem kell senkit elküldeni amiatt, mert olyan területen járt idehaza vagy külföldön, amely érintett a fertőzéssel.

A vizsgálat minden évben szezonális, de országosan minden véradásra kiterjed. Arról, hogy mikor kezdjük a szűrést, az országos tiszti főorvos dönt, ahogy a vizsgálatok végét is ő határozza meg az aktuális adatok, időjárás alapján.

