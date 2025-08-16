Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti KözpontvírusOrszágos Vérellátó Szolgálat

A nyugat-nílusi láz miatt új véradási szabályt vezettek be Magyarországon

A szúnyogszezonban sem kell elküldeni egyetlen véradót sem amiatt, mert olyan területen járt idehaza vagy külföldön, amely érintett a fertőzéssel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 21:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet összegző jelentéséből derült ki, hogy egy nyugat-nílusi lázas fertőzést igazoltak Magyarországon – írta a Vaol.hu. 

Budapest, 2024. február 21. Egy férfi vért ad a X. Civil véradás elnevezésű országos programsorozat egyik budapesti állomásán, a Miniszterelnökség Báthory utcai épületében 2024. február 21-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A lap szerint súlyosabb az ügy, mint elsőre gondolnánk, ugyanis az idős nő, akinél kimutatták a vírust, nem járt külföldön. 

Ráadásul agyvelőgyulladással került kórházba, súlyos állapotban.

A helyzet annyira komoly, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál is szigorításokat vezettek be a véradásnál. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese azt mondta a Vaolnak, hogy Magyarország a világ élvonalába lépett egy új kormányhatározattal, idén május 20-a óta ugyanis minden véradót vizsgálnak hazánkban erre a fertőzésre. 

Ez azt jelenti, hogy a szúnyogszezonban sem kell senkit elküldeni amiatt, mert olyan területen járt idehaza vagy külföldön, amely érintett a fertőzéssel.

A vizsgálat minden évben szezonális, de országosan minden véradásra kiterjed. Arról, hogy mikor kezdjük a szűrést, az országos tiszti főorvos dönt, ahogy a vizsgálatok végét is ő határozza meg az aktuális adatok, időjárás alapján.

 További részleteket a veszélyes vírusról a Vaol cikkében olvashat.

Borítókép: illusztráció. (Forrás: Nastyaofly)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu