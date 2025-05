Sűrűn fog menni vért adni, ha megtudja, mivel rukkolt elő az OVSZ

A dátum meghatározásánál a biztonság volt a fő szempont, hiszen Magyarországon az elmúlt években a megbetegedések július és október között fordultak elő. Május 21-től kezdve a véradások során az eddig is kötelező HIV, Hepatitis C (HCV), Hepatitis B (HBV) és szifilisz vizsgálat mellett nyugat-nílusi láz (WNV) vizsgálat is történik.