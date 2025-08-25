Békésen aludt a tolvaj a lopott, összetört autóban, amikor elkapták

Járműlopás miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették azt a 18 éves férfit, aki Tiszakécskéről vitt el egy autót, amivel aztán balesetet szenvedett, végül elaludt a gépkocsiban. A Police.hu beszámolója szerint

egy tiszakécskei nő tett bejelentést vasárnap hajnalban, miután eltűnt az autója. Elmondása szerint a kocsit házuk előtt hagyta, nem zárta le, mert biztonságosnak ítélte a környéket, ráadásul a kulcsot is a járműben felejtette.

Rommá törte a kocsit (Forrás: Police.hu)

A kocsira egy földúton bukkantak rá, összetörve, defektes kerékkel, felnyitott motorháztetővel. A nyomozás során az is kiderült, hogy a 18 éves fiatal az éjszaka két másik autót is megpróbált beindítani. Ezeket szintén nem zárták le, a tolvaj mindkettőnek megbontotta a gyújtáskapcsoló alatti burkolatát, de egyik járművet sem tudta elindítani. Egyikből azonban elvitt egy GPS-t, amit a rendőrök megtaláltak nála.