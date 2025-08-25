Kilenc gyermek költözhet be ebbe a legújabb gyermekotthonba

„Új otthon a gyermekvédelemben, bővülő esélyek” – írta közösségi oldalán Fülöp Attila. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára azt írta: „Vannak gyerekek, akiknek a családi otthon nem védelmet, hanem bizonytalanságot, fenyegetést jelent, ahol az adott szónak nincsen súlya”.

Tájékoztatása szerint ma Fegyverneken átadták a Hétszínvirág Lakásotthont, így kilenc gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek számára lehetőség nyílik arra, hogy új, biztonságos és szerető környezetben éljenek.