Kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon Debrecenben, miután a pilóta műszaki hibát észlelt – adta hírül korábban a Magyar Nemzet.
Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt – megszólalt a szemtanú, miután kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon Debrecenben
A tízemeletesnek is majdnem nekicsapódott.
A Haon újságírója délelőtt a helyszínen járt, és azt látta, hogy a rendkívüli incidens nyomait már csak a rendőri helyszínelés közben az aszfaltra krétával felfestett jelzések őrizték. Sikerült azonban megszólaltatnunk az egyik lakót, aki végignézte az esetet. Ő azt mondta, először egy hatalmas robajra lett figyelmes a Böszörményi út felől, mire kiért az utcába, azt látta, hogy a hőlégballon folyamatosan süllyed, annak ellenére, hogy jól láthatóan próbálták a levegőben tartani.
További Belföld híreink
A tízemeletesnek majdnem neki is csapódtak, fél méterrel mentek el felette
– fogalmazott a szemtanú, aki a földet érést is látta, amiről azt mondta, a kosár olyan sebességgel csapódott be, hogy azonnal fel is borult, miközben a ballon folyamatosan himbálódzott.
Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt, de végül a házban nem okozott kárt
– fűzte hozzá. Elárulta azt is, hogy a becsapódás után három órán át áramszünet volt. Az eset további részleteit a Haon cikkében olvashatják.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Drogtesztre hívták a józsefvárosi jelölteket
A Fidesz szerint szerhasználó nem lehet képviselő Józsefvárosban.
Magyar Péter nem áll le a hazudozással
Magyar Péter hergeli a szektáját – jegyezte meg Kocsis Máté.
Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó
Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása.
Öt orosházi gyermek maradt árván, miután egy hónap alatt meghaltak a szüleik
Most az apa temetésére gyűjtenek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Drogtesztre hívták a józsefvárosi jelölteket
A Fidesz szerint szerhasználó nem lehet képviselő Józsefvárosban.
Magyar Péter nem áll le a hazudozással
Magyar Péter hergeli a szektáját – jegyezte meg Kocsis Máté.
Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó
Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása.
Öt orosházi gyermek maradt árván, miután egy hónap alatt meghaltak a szüleik
Most az apa temetésére gyűjtenek.