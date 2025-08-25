Debrecenhőlégballonszemtanú

Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt – megszólalt a szemtanú, miután kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon Debrecenben

A tízemeletesnek is majdnem nekicsapódott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 16:30
becsapódás után a hőlégballon Debrecenben Fotó: Vida Márton Péter Forrás: Haon
Kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon Debrecenben, miután a pilóta műszaki hibát észlelt – adta hírül korábban a Magyar Nemzet

A Haon újságírója délelőtt a helyszínen járt, és azt látta, hogy a rendkívüli incidens nyomait már csak a rendőri helyszínelés közben az aszfaltra krétával felfestett jelzések őrizték. Sikerült azonban megszólaltatnunk az egyik lakót, aki végignézte az esetet. Ő azt mondta, először egy hatalmas robajra lett figyelmes a Böszörményi út felől, mire kiért az utcába, azt látta, hogy a hőlégballon folyamatosan süllyed, annak ellenére, hogy jól láthatóan próbálták a levegőben tartani. 

A tízemeletesnek majdnem neki is csapódtak, fél méterrel mentek el felette

– fogalmazott a szemtanú, aki a földet érést is látta, amiről azt mondta, a kosár olyan sebességgel csapódott be, hogy azonnal fel is borult, miközben a ballon folyamatosan himbálódzott. 

Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt, de végül a házban nem okozott kárt

– fűzte hozzá. Elárulta azt is, hogy a becsapódás után három órán át áramszünet volt. Az eset további részleteit a Haon cikkében olvashatják. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

