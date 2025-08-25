Nagyot zuhant egy 17 éves fiú a Magas-Tátrában, de a mentőhelikopter nem tudta megközelíteni

Baleset történt a hétvégén a Magas-Tátrában a Kriván alatt – adta hírül a Kemma. Egy 17 éves fiúért mentek a hegyimentők, aki lezuhant. A fiatal a baleset után azt mondta a mentőknek, hogy fáj a háta, és akkor még azt sem lehetett kizárni, hogy belső sérülést szenvedett-e.