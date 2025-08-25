Baleset történt a hétvégén a Magas-Tátrában a Kriván alatt – adta hírül a Kemma. Egy 17 éves fiúért mentek a hegyimentők, aki lezuhant. A fiatal a baleset után azt mondta a mentőknek, hogy fáj a háta, és akkor még azt sem lehetett kizárni, hogy belső sérülést szenvedett-e.
Nagyot zuhant egy 17 éves fiú a Magas-Tátrában, de a mentőhelikopter nem tudta megközelíteni
Csak egyetlen lehetőség maradt.
Azonban a mentőhelikopter a rossz látási viszonyok és az erős szél miatt nem tudott a helyszínen leszállni, így a hegyimentők a fiatal ellátása után a vállukon vitték le egy biztonságosabb pontra. Nagyjából négyszáz métert jöttek le a hegyről, ahonnan a légimentők kollégái is tudtak csatlakozni a mentéshez.
Juraj Janko, a Magas-tátrai Hegyimentő Szolgálat vezetője elmondta, hogy az időjárás jelentősen meghosszabbítja a mentések idejét, miközben a hidegben a sérült állapota gyorsan romolhat. Közben azonban egy másik segélyhívás is érkezett a Krivánról. Egy turista ottrekedt, neki végül egyedül kellett leereszkednie a hegyről, a diszpécser segítségével.
Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja, a Magyar Nemzet pedig nemrég arról számolt be, hogy nyolcezer méter fölé indul egy magyar hegymászó páros szeptemberben.
