Nagyot zuhant egy 17 éves fiú a Magas-Tátrában, de a mentőhelikopter nem tudta megközelíteni

Csak egyetlen lehetőség maradt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25.
Baleset történt a hétvégén a Magas-Tátrában a Kriván alatt – adta hírül a Kemma. Egy 17 éves fiúért mentek a hegyimentők, aki lezuhant. A fiatal a baleset után azt mondta a mentőknek, hogy fáj a háta, és akkor még azt sem lehetett kizárni, hogy belső sérülést szenvedett-e. 

Azonban a mentőhelikopter a rossz látási viszonyok és az erős szél miatt nem tudott a helyszínen leszállni, így a hegyimentők a fiatal ellátása után a vállukon vitték le egy biztonságosabb pontra. Nagyjából négyszáz métert jöttek le a hegyről, ahonnan a légimentők kollégái is tudtak csatlakozni a mentéshez. 

Juraj Janko, a Magas-tátrai Hegyimentő Szolgálat vezetője elmondta, hogy az időjárás jelentősen meghosszabbítja a mentések idejét, miközben a hidegben a sérült állapota gyorsan romolhat. Közben azonban egy másik segélyhívás is érkezett a Krivánról. Egy turista ottrekedt, neki végül egyedül kellett leereszkednie a hegyről, a diszpécser segítségével. 

Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja, a Magyar Nemzet pedig nemrég arról számolt be, hogy nyolcezer méter fölé indul egy magyar hegymászó páros szeptemberben. 

 

 

