Rablás miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben – írja a rendőrségi portál.
Megkésellek, ha nem adod oda a gíroszt! – kiáltotta az éhes rabló, aki végül megszerezte a zsákmányt
Az sem érdekelte, hogy beleharapott-e már a tulajdonos.
A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert, ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt.
További Belföld híreink
A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette a férfit, és kezdeményezte letartóztatását is.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Drogtesztre hívták a józsefvárosi jelölteket
A Fidesz szerint szerhasználó nem lehet képviselő Józsefvárosban.
Magyar Péter nem áll le a hazudozással
Magyar Péter hergeli a szektáját – jegyezte meg Kocsis Máté.
Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó
Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása.
Öt orosházi gyermek maradt árván, miután egy hónap alatt meghaltak a szüleik
Most az apa temetésére gyűjtenek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Drogtesztre hívták a józsefvárosi jelölteket
A Fidesz szerint szerhasználó nem lehet képviselő Józsefvárosban.
Magyar Péter nem áll le a hazudozással
Magyar Péter hergeli a szektáját – jegyezte meg Kocsis Máté.
Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó
Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása.
Öt orosházi gyermek maradt árván, miután egy hónap alatt meghaltak a szüleik
Most az apa temetésére gyűjtenek.