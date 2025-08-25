gíroszfiatalemberrendőrségi

Megkésellek, ha nem adod oda a gíroszt! – kiáltotta az éhes rabló, aki végül megszerezte a zsákmányt

Az sem érdekelte, hogy beleharapott-e már a tulajdonos.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 08. 25. 15:08
gyros
illusztráció Forrás: Police
Rablás miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben – írja a rendőrségi portál. 

A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert, ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt.

A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette a férfit, és kezdeményezte letartóztatását is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
