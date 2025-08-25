Balassi Bálint szülővárosának legjobb étterme: a zólyomi Season

Legutóbbi felvidéki gasztro-túránk alkalmával e hónap elején a Selmecbánya – Zólyom – Besztercebánya vonalon haladtunk, minden városban nagyjából egy napot töltve el. A nemrég megjelent szlovák Gault&Millau kalauz nem volt a birtokunkban, őszintén szólva akkor még megjelenéséről sem tudtunk. Mivel ez az útvonal szinte kínálja magát, nézzük, hogy milyen helyeket ajánl az említett étteremkalauz az utazók, no meg persze a helybeliek figyelmébe.

Selmecbányán nem említ éttermet, viszont hadd jelezzem, hogy az egyik itteni egységnek, a Lembergnek, melyről volt röviden szó a legutóbb a zólyomi azonos nevű testvérétterme 10 ponttal bekerült a sárga kalauzba.

Nem kell ettől hanyatt esni, a Gault&Millau 20-as skálán értékel, a 10 pont a belépő szint. Viszont ellentétben a 2012 és 2017 között megjelent magyar kalauzzal, ebben nincsenek T betűs, azaz tesztelt, de silányságuk miatt nem értékelt helyek, s nincsenek a tisztes átlagnak megfelelő 8 és 9 pontosak sem, magyarán minden egység, mely bekerült, kiemelkedőnek nevezhető és meglátogatásra érdemes.

Ebben hasonlít a kalauz a 2018-ban és 2019-ben megjelent román változatra, mint ahogy abban is, hogy a szlovák tesztelő-kollegák igencsak engedékenyek, akárcsak a bukarestiek vagy a horvátok. A most bemutatásra kerülő étterem, a 12,5 pontos Season a Molnár B. Tamás által jegyzett magyar kalauzban jó eséllyel 10, de legfeljebb 11 pontra számíthatott volna.

Zólyomban az imént említett Lembergen és a Seasonon kívül a Papas bisztró szerepel még a kalauzban 10,5 ponttal. Érdekességképpen megjegyzem, hogy zólyomi látogatásunk idején utóbbi állt az élen a Tripadvisoron, a Season pedig a második helyen. Időközben valamiképpen a Little Bali került az első helyre, a másik két említett étterem sorrendje nem változott.

Besztercebányán az ázsiai ízeket kínáló Samurai, valamint a steakekben és pizzában utazó Mamma mia 11 pontnak örvendhet, a fúziós Kút12 - nomen est omen - 12-nek, az Angels pedig 12,5-nek. Pop kategóriás helyekben is bővelkedik a bő 70.000 lelkes város vendéglátópalettája. Ide került be az általunk is meglátogatott BEERstica, a Langone Pizza Art, a Mahalo Poké, a Maziaren Trznica és a Why Not Wine bar and Food.