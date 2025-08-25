ZólyomBesztercebányarepeta

Balassi Bálint szülővárosának legjobb étterme: a zólyomi Season

A háromnapos túra alatt meglátogatott tizennégy étterem közül a Season került a toplista első helyére, mind gasztronómiai szempontból, mind pedig az összélményt tekintve.

Borbély Zsolt Attila
2025. 08. 25. 16:51
Legutóbbi felvidéki gasztro-túránk alkalmával e hónap elején a Selmecbánya – Zólyom – Besztercebánya vonalon haladtunk, minden városban nagyjából egy napot töltve el. A nemrég megjelent szlovák Gault&Millau kalauz nem volt a birtokunkban, őszintén szólva akkor még megjelenéséről sem tudtunk. Mivel ez az útvonal szinte kínálja magát, nézzük, hogy milyen helyeket ajánl az említett étteremkalauz az utazók, no meg persze a helybeliek figyelmébe. 

Selmecbányán nem említ éttermet, viszont hadd jelezzem, hogy az egyik itteni egységnek, a Lembergnek, melyről volt röviden szó a legutóbb a zólyomi azonos nevű testvérétterme 10 ponttal bekerült a sárga kalauzba. 

 

Nem kell ettől hanyatt esni, a Gault&Millau 20-as skálán értékel, a 10 pont a belépő szint. Viszont ellentétben a 2012 és 2017 között megjelent magyar kalauzzal, ebben nincsenek T betűs, azaz tesztelt, de silányságuk miatt nem értékelt helyek, s nincsenek a tisztes átlagnak megfelelő 8 és 9 pontosak sem, magyarán minden egység, mely bekerült, kiemelkedőnek nevezhető és meglátogatásra érdemes. 

Ebben hasonlít a kalauz a 2018-ban és 2019-ben megjelent román változatra, mint ahogy abban is, hogy a szlovák tesztelő-kollegák igencsak engedékenyek, akárcsak a bukarestiek vagy a horvátok. A most bemutatásra kerülő étterem, a 12,5 pontos Season a Molnár B. Tamás által jegyzett magyar kalauzban jó eséllyel 10, de legfeljebb 11 pontra számíthatott volna. 

Zólyomban az imént említett Lembergen és a Seasonon kívül a Papas bisztró szerepel még a kalauzban 10,5 ponttal. Érdekességképpen megjegyzem, hogy zólyomi látogatásunk idején utóbbi állt az élen a Tripadvisoron, a Season pedig a második helyen. Időközben valamiképpen a Little Bali került az első helyre, a másik két említett étterem sorrendje nem változott. 

 

Besztercebányán az ázsiai ízeket kínáló Samurai, valamint a steakekben és pizzában utazó Mamma mia 11 pontnak örvendhet, a fúziós Kút12 - nomen est omen - 12-nek, az Angels pedig 12,5-nek. Pop kategóriás helyekben is bővelkedik a bő 70.000 lelkes város vendéglátópalettája. Ide került be az általunk is meglátogatott BEERstica, a Langone Pizza Art, a Mahalo Poké, a Maziaren Trznica és a Why Not Wine bar and Food.

Nézzük akkor e három város legmagasabbra pontozott éttermét, a Seasont, de előtte hadd ejtsek néhány szó Zólyomról, mely az egykori várispánság központja, a vármegye névadója és székhelye volt. A helyi legenda szerint nem Nyitrán, hanem a település első várában, Pusztavárban halt meg 1095. június 29-én Szent László király. A vár alatt létesült város első említése 1135-ből való. Balassi Bálint szülővárosának kalandos történelméről meglehetősen részletesen szól a Wikipédia.

A szócikkből annyit idéznék, hogy 1910-ben Zólyom 8.799 lakosából 4.973-an vallották magukat magyarnak, a legutóbbi, 2011-es népszámlálás idején 43.318-an lakták, köztük 36.201 szlovák és mindössze 158 magyar. 

 

S akkor lássuk a Seasont, ezt a szolid eleganciával berendezett, felettébb hangulatos éttermet, mely a város szívében található. A honlapon megismerhetjük a csapat nyolc meghatározó tagját az üzletvezetőktől kezdve a szakácsokon át az italspecialistákig, mindegyiküknek ott találjuk a fotóját és keresztnevét. 

Nemzetközi konyhát visznek olaszos hangsúllyal. Kínálnak többek között marhabélszín-tatárt, fekete kagylóból, rákból és Szent Jakab kagylóból készült tengeri egyveleget, grillezett szajblingot gomasio-s pirított karfiollal és bearni mártással, sáfrányos rizottót, ami kérhető tigrisrákkal vagy halloumi sajttal is, kétféle helyben készült pasta-t, hamburgert, valamint sertésoldalast fermentált zöldségekkel, mustárral, tormával, házi kenyérrel. Figyelemre méltó az érlelt steak-választékuk.

Borkínálatuk elképesztő, jóval több, mint 150 nedűt integrál, szerte a világból, masszív olasz dominanciával, de helyet kapnak a válogatásban felvidéki, francia, spanyol, portugál, argentin és izraeli borok is. 

Ötféle sört csapolnak, ezek zöme cseh, de megkóstolhatjuk a selmecbányai ERB főzde 10 Ballingos alapsörét is. Palackban hat tétel kapható, köztük az ERB-tól egy búza és egy alkoholmentes. A töményválaszték széles és igényes. Készítenek koktélokat is.

A kiszolgálás udvarias, kedves.

A húsleves csavarmentes, ízletes, harmonikus, megfelel a hagyományos ízlésnek. A posírozott tojásbetéttel kínált gombaleves kellemesen savanykás, erdei gomba az alapja, ízre megnyerő, megjelenése javítható. 

A hízott kacsamájból készült, szederrel és málnával díszített pástétom ízletes, a kurkumás körténél lehetett volna ötletesebb, izgalmasabb kiegészítőt találni. A helyben sült kenyérből készült pirítós remek. 

Kacsamáj

A bárányhús lehetett volna szaftosabb, a juhtúros tarhonya viszont ötletes köret hozzá. A borjúpofa állagra kiváló, ízre is, miután megsózzuk. Jó hozzá a sütőtökös köret. 

Borjúpofa 

A csokiszuflé jól sikerült, a mangófagylalt kifogástalan, a mangóragu is ízletes.

Csokiszuflé

Háromfős csapatunk esetében bejött a papírforma. A háromnapos túra alatt meglátogatott tizennégy étterem közül a Season került a toplista első helyére, mind gasztronómiai szempontból, mind pedig az összélményt tekintve. 

 

Jó szívvel ajánljuk a helyet mások figyelmébe.

Season étterem

Zólyom, Szlovák Felkelés Tere (Namestie SNP) 23. 

Telefonszám: +421 917 983 787

Honlap: https://seasonrestaurant.sk/

E-mail-cím: [email protected]

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

