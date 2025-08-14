A sörközpontú felvidéki gasztrokalandozás kötelező célpontja az ERB brew pub

Hasonló sördominált egyensúly figyelhető meg a tágan értelmezett Erdélyben, annyi különbséggel, hogy az árpamalátából készült komlózott nedű itt még népszerűbb, az otthon főzött pálinka pedig majdhogynem a mindennapok itala. Tegyük hozzá, hogy egy akkora országrészről beszélünk, mely nagyobb, mint a megmaradt Magyarország és jelentősek a regionális különbségek, Székelyföldön sokkal kevesebb bort, viszont több pálinkát isznak, mint a Bánságban, a Partiumban s Közép-Erdélyben. Közös nevező a sör, mely mindenfele fogy.

Délvidéken feltűnő az amatőr, otthon főzött pálinkák átlagszínvonalának magassága a többi régióhoz viszonyítva, míg a Felvidéken amellett, hogy borok terén e nemzetrész áll az élen az elcsatoltak közül, sokkal komolyabb a sörkultúra is, mint bárhol másutt e kies Kárpát medencében.

A minap a sörök egyik avatott magyar ismerője magánbeszélgetés keretében megjegyezte, hogy a szóban forgó országrészben nem működik egyetlen igazán figyelemre méltó sörműhely sem. Akár egyet is érthetünk, kraft-csúcsfőzdék valóban nincsenek, olyanok, melyek a Sibeeria, Zichovec, Mad Scientist, Brew Your Mind, Garden vagy Bereta szintjén mozognak. Van viszont számos főzde, mely az erős, tisztes középszintet képviseli.

Olyan ez, mintha egybevetnénk Debrecen és Temesvár vendéglátását. Tény, hogy nincs Temesváron egyetlen olyan étterem sem, mely akárcsak megközelítené a debreceni Ikont vagy a Next bisztrót, nincs olyan cukrászda, mint a Jardin, viszont van egy nagyon erős, sok tucat helyet felvonultató magas-középvonal. S akkor nem szóltunk a specialty kávézókról és kiemelkedő sörözőkről, melyek terén a Bánság fővárosa bizony lekörözi a kálvinista Rómát.

A Felvidékre visszatérve itt még a kisebb városokban is működnek helyi főzdék, nem szólva arról, hogy a nagyipari sörök is jobbak, mint Erdélyben, Délvidéken vagy Belső-Magyarországon. S ami még megemeli a felvidéki sörszintet, az Csehország közelsége és a történelmileg kialakult szimbiotikus kapcsolat. Budapesten, Szegeden vagy Pécsett attrakciónak számít, ha egy kocsmában akad Bernard, Primator, Bakalar vagy Svijany sör. A Felvidéken ez szinte közhelyszerű.