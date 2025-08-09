dobozi kisvendéglőkacsakolbászkacsatepertőkacsamáj

Vasárnapi ebéd Dobozon: békebeli hangulat, cigányzene, hagyományos magyar ételek

A kétezertízes évek első felében több gasztrotúránk célpontja Észak-Kelet-Magyarország volt, azon belül Nyíregyháza, Miskolc és persze tokaji borvidék.

Borbély Zsolt Attila
2025. 08. 09. 11:45
A kétezertízes évek első felében több gasztrotúránk célpontja Észak-Kelet-Magyarország volt, azon belül Nyíregyháza, Miskolc és persze tokaji borvidék. Mivel Aradról indultunk, többször is átutaztunk Dobozon, ahol egyszer-kétszer meg is álltunk, hogy a legénységnek a vezetés terhével nem sújtott része megigyon a fröccsöt vagy egy pohár sört az egyik útmenti kocsmában. Ha emlékezetem nem csal, akkor a Gumihangyában. A sofőrnek is jutott egy kávé.

A Dobozi kisvendéglő mellett is elhaladtunk, de mivel elég szoros volt a program, soha nem ültünk be ebédelni. A minap a festői szépségű Szanazugi szabadstrand volt a tulajdonképpeni célpontunk, de előtte beterveztünk egy ebédet is. 

A festői szépségű Szanazugi szabadstrand - Fotó: A szerző felvétele

Vonzó célpontnak tűnt az említett vendéglátóegység, melynek önmeghatározása „kisvendéglő és csárda”. A magam részéről vagy az egyik, vagy a másik öndefiníció mellett tenném le a voksom, ha vendéglőt nyitnék, de ezen nincs miért fennakadni. A hely egyébként mindkét meghatározásnak megfelel, ami a kínálatát és hangulatát illeti.

Doboz 4000 lelket számláló község, az említett kocsma és a szóban forgó kisvendéglő mellett rejt egy régiségbolttal szimbiózisban működő egyedi hangulatú kávézót is, mely Malom névre hallgat, ha arra vet a Jósors, feltétlenül térjünk be oda is.

A kisvendéglőben megnyerő roll-up fogadott: „Muzsikáló Magyarország – Tehetség, virtuozitás, hagyomány – Szóljon újra cigánymuzsika a vendéglátóhelyeken” felirattal. 

Ezek után nem lepődtünk meg azon, hogy miután vasárnap déltájban elhelyezkedtünk a beltér jobboldalának egyik sarkában, egy érezhetően profi zenészekből álló cigányzenekar neki is fogott a műsorának, nem tolakodó hangerővel, remek színvonalon. A falak dekorációjában keverednek a XX. század elejének hangulatát hordozó Coca Cola reklámok, a népi kerámiák és a helyi közönség tetszését kereső festmények. Az asztalokon kockás terítő, továbbá só-, chili- és borsdaráló, ami igen jó pont.

A Kőrösi Hírcentrumnak egy 2020-as írásából megtudhatjuk, hogy az üzletvezető-tulajdonos Békési Lajos tíz évvel korábban vette át az egység irányítását édesapjától. Ebből a cikkből a „rangidős tiszt” szakmai krédója is kiderül: abban hisz, hogy a vidék feladata a gasztronómiai hagyományőrzés, aminek jegyében a tradicionális magyar fogásokat a régi formájukban igyekeznek a vendégek asztalára tenni.

A hitvallásuknak megfelelően hagyományos magyar konyhát visznek, de a választékot gazdagítják néhány nemzetközinek mondható fogással. Eleve rokonszenves, ha valahol a magyar konyha első számú attrakcióját, a pörkölt-műfajt annyira komolyan veszik, hogy nemcsak marhaból készítik, hanem birkából, kakasheréből (taréjjal), csülökből (körömmel), pacalból és szarvasból is. De ezen kívül kínálnak többek között babgulyást, Újházi tyúkhúslevest, palóclevest, ököruszálylevest sült marhavelőscsonttal, rántott kacsamájat tejfölös burgonyahabbal, brassóit, cigánypecsenyét, velővel töltött sertéskarajt, rántott borjúlábat, marhasteaket lángossal.

A nemzetközi vonalat erősíti néhány pasta, francialecsós jázminrizses kemencés csirke, édesburgonyakrémmel és narancsos friss salátával társított roston sült lazac, karamellizált zellerpürével, grillezett ördögszekérgombával, konyakos áfonyával és sós édesburgonyaszalmával körített rosé kacsamell, burgonya-gratin-nel kínált rozmaringos bárányborda, s meggysörben párolt marhapofa, amit bébirépás demi-glace mártással, füstölt burgonyapürével és sült zellerropogóssal körítenek.

A desszertrovatban a nemzetközi slágerek dominálnak. Kapható madártej, créme brullée, csokimousse, Gundel palacsinta, sajttorta áfonyalekvárral és erdei gyümölcsös Pina Colada torta.

Ötféle bort kínálnak a magyar élvonalból, ezeket kimérik decire is. Borsodit, Staroprament, Coorst és Belle Vue Krieket tartanak csapon, Edelweisst, Hoegardent és két alkoholmentes tételt palackban. A békéscsabai Árpád főzde pálinkáit tartják.

A kiszolgálás kedves, udvarias. Ha keresné a felszolgáló hölgy a vendégek tekintetét, gyakrabban ellibbenne az asztalok mellett, s ha tájékoztatna előzetesen arról, ha egy fogás eltér az étlap ígéretétől, akkor az maga volna a tökély.

Az előételek között először a „kacsamáj zsírjában kacsatepertő, kacsakolbász, édes kalács” névre hallgató kompozíció ragadta meg a tekintetünket, amit azon nyomban meg is rendeltünk. Édes kalács helyett egyszerű minőségű kenyérből készült pirítós érkezett, viszont e bakit messze kompenzálta az, hogy a kacsamáj hízott állaté volt és komoly mennyiség. 

Kacsatál - Fotó: A szerző felvétele

Lehetne azon szőrözni, hogy alacsonyabb hőfokon szebb színe marad a májnak és kevesebb zsír sül ki belőle, de ezzel együtt kifejezetten ízletes lett, lényegében erre az egy elemre is el lehetett volna kérni nyugodtan azt a 3590 forintot, amennyibe a fogás került, sőt, akár többet is. De ezen kívül ott volt még az izgalmas, állagában cseppet a homogénebb disznósajtokra hajazó ízletes kacsakolbász, a tepertő, amin érződött, hogy nem az előző napokban készült, ez volt a leggyengébb elem, de ezt ellensúlyozta a be sem ígért, kiváló füstölt kacsamell. Az apró hibákkal együtt felettébb kellemes meglepetés volt ez a fogás.

A haltepertő jól sikerült, friss alapanyagból készült, azonnal tálalták, frissen sült a hagyma is hozzá. Korrekt lilahagymalekvárt adtak mellé. Az azonnali tálalás banalitásnak tűnik, de sajnos nem ritka, hogy valamilyen oknál fogva eltelik némi idő, míg a fogás a vendég asztalára kerül. 

Haltepertő - Fotó: A szerző felvétele

Legutóbb, pár hete a híres-neves Jóbarátok halsütőben jártunk így Balatonalmádiban, ahol a fokhagymás harcsa egyfajta haltepertő átiratként is felfogható, s a hal a zsiradékból való kiemelés, illetve a vendég asztalára kerülés közötti idő elnyúlása miatt nem adta a joggal elvárható élményt.

A velős pirítós élvezetes, jó a kenyér-velő arány, meglepett, hogy fűszerpaprika nélküli velőkrémet kentek a kenyérre, de ez nem volt le semmit az élvezeti értékéből. A kenyér ezúttal is kommersz, átlagos.

A színre is megnyerő pacalpörkölt kifejezetten jól sikerült darabja volt a maga műfajának, lehetett volna „finomhangolni”, a szaftot kicsit koncentrálni, de így ahogy volt, nagy élvezettel kanalaztuk be.

Pacalpörkölt - Fotó: A szerző felvétele

Soha rosszabbat!

Mint a fentiekből kiderül, nem volt ez egy kifogástalan élmény. De a legfontosabb mégiscsak az összkép, a végső benyomás. Az, hogy a vendég úgy érezze, hogy érdemes volt az adott helyre beülni, hogy maradandó emlékkel gazdagodott s a vendéglátóegység megérdemli, hogy jó hírét vigyük. Etekintetben a Dobozi kisvendéglő egyértelmű sikert aratott a mi körünkben.

***

Elérhetőségek:

Dobozi kisvendéglő és csárda

Doboz, Kossuth tér 23.

Telefonszám: + 36 66 635 060

Honlap: https://www.dobozikisvendeglo.hu/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: A velős pirítós élvezetes, jó a kenyér-velő arány, meglepett, hogy fűszerpaprika nélküli velőkrémet kentek a kenyérre, de ez nem volt le semmit az élvezeti értékéből.  - (Fotó: A szerző) felvétele

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

