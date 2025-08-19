Selmecbánya sörmentén

A napot a szállás elfoglalása után a 2023-ban nyitott Dumbier-ben kezdtük, mely rokonszenves, megnyerő belterű, lélekkel és ízléssel kialakított bisztró a belváros kapujában. Főként távol-keleti slágerfogásokat kínálnak a pho-tól a savanyú-csípős levesen, kókusztejes curry-n, dobva-rázva készült wokos rizsen és tésztán át a koreai ragacsos csirkéig.

Jellemző a Felvidékre a távolkeleti konyhák rendkívüli népszerűsége az olasz ill. mediterrán mellett, ami összefüggésben lehet azzal, hogy tradíciókban és változatosságban nem túl gazdag a helyi gasztronómia, ellentétben az erdélyivel vagy a délvidékivel.

Persze az sem ritka, hogy a megcélzott idegen gasztro-kultúra mellett választékba vesznek helyi slágerfogásokat, s néhány nemzetközi klasszikust, mint teszik azt a Dumbier-ban is, ahol készítenek burgereket és két sztrapacska-variációt is.

A szerző felvétele

Kellemes meglepetés volt, hogy tartanak külön magyar étlapot, elboldogultunk volna az angollal, de ahogy az ember az anyanyelvén álmodik, úgy az étlapok feletti/melletti imaginárius kalandozás is kellemesebb e nyelven. Meg aztán az éttermi élménynek talán a legizgalmasabb része az ételválasztás, amikor tele van a levegő potencialitással, amit végül szinte sajnálunk konkretizálni.

Legszívesebben az „Aranyeső Yuccában” című film Bud Spencer által alakított testes doktorának megoldásához folyamodnánk, aki úgy rendelkezett, hogy hozzanak ki mindent a konyháról. Végül egy mexikói, vajban sült rák mellett döntöttünk, hogy spóroljunk az erővel, hisz még legalább három éttermet le akartunk tesztelni aznap.

A rák rendben volt, húsa feszes és friss, íze remek, szaftja tunkolásra csábító. A mellé adott pirítós alapanyaga lehetett volna igényesebb.

A szerző felvétele

Cseh söröket csapolnak, Holbát, Bohemia Regent-et, Litovelt, amit ki is használtunk. Szerettük a helyet, felírtuk a nevét azok közé, melyeknek konyhájával szívesen kötnénk közelebbi ismeretséget.

Betértünk a Moja Marina cukrászdába.

A szerző felvétele

Kóstoltunk egy tarte-ot és a Paris Brest-t, átlag feletti, korrekt sütik voltak ezek, nem a csúcsok csúcsa, de élvezetes, tisztes szint, ami az új fősodorba illeszkedik.