Egyedi hangulatú romkocsma Selmecbánya szívében

Bevallom, nem mertem alapos dokumentálódás nélkül leírni azt a közhelyszerű állítást, hogy a romkocsma egy magyar találmány s hogy ősforrás a Szimpla kert. Márpedig úgy tűnik, hogy tényleg ez a helyzet, a 2002-ben nyitott, majd 2004 óta jelenlegi helyén, a bulinegyed ütőerét jelentő Kazinczy utcában működő egyedi hangulatú vendéglátóegység volt az első az immár igen hosszú sorban. Érdemes elolvasni a lonelyplanet-oldal vonatkozó tárgyszerű összefoglalóját, mely más források mellett megerősíti ezt a tényt.

Ami a műfaj elterjedtségét illeti, még a bulinegyed rendszeres látogatói is meglepődhetnek azon, hogy a Wikipédia romkocsmákra vonatkozó szócikke több, mint százhúsz egységet említ csak a magyar fővárosból.

Nem véletlen, hogy magyar szállásterületen, a Kárpát medencében gyorsan terjedt a modell, főként a tágan értelmezett Erdélyben. Aradon a KF, de van némi romkocsma jellege a Joy’s teraszának is, Nagyváradon a magyar kocsmák, a Bodega, a Moszkva, a Lokal és a Gekkó tartoznak ide, Kolozsváron a szintén főképpen magyarok által látogatott Insomnia, Sepsiszentgyörgyön a Szimpla. De a divat átlépte a Kárpát medence határait, felütötte a fejét a német nyelvterületen is.

Mindezek után nem mondható meglepetésnek, hogy a Felvidéken is akadnak romkocsmák, pozsonyi sörtúránkról szóló sorozat keretében bemutatott helyek közül több is besorolható ebbe a kategóriába, mint a Za Rohom by Bombovar vagy a Zil Verne.

Legutóbb Selmecbányán akadtunk bele e műfajnak egy kimagasló egységébe, melyet, mint a honlapjukról megtudhatjuk Milan és Veronika Kabina alapított, majd baráti és családi segítséggel rendezett be a maga elképzelése szerint.

Büszkén állítják, hogy a hely dizájn tekintetében Közép-Európa legkreatívabb bárjai közé tartozik. Aki ismeri a témát, tanúsíthatja, hogy ez szó szerint igaz.

A szerző felvétele

A belteret nagy gonddal és jó ízléssel alakították ki, rengeteg élő zöld növénynek helyet adva a dekorációban. A különböző termek stílusa némiképp elérő, de mindegyik megnyerő.

A szerző felvétele

Az egész helyet nem uralja a műfajra jellemző szedett-vedettség, a tisztaságra is jobban ügyelnek, mint a stílus jellegzetes budapesti képviselőinek működtetői.