Egyedi hangulatú romkocsma Selmecbánya szívében

A világháló megjelenésével megnövekedett az információs dömping, amiben a tömegsajtó megjelenése és az elektronikus média elterjedése óta élünk, s ezzel együtt ugrásszerűen nőtt a hamis információk mennyisége is. Viszont könnyebbé vált az ellenőrzés. Le kellett számolni városi legendákkal és dédelgetett illúziókkal, mint például azzal, hogy az Olaszrizling magyar, hogy a Shiraz, avagy Syrah perzsa eredetű szőlőfajta, hogy csak két példát említsek a borok világából. Cserébe egyre nehezebb a blöffölés szakmai kérdésekben.

Borbély Zsolt Attila
2025. 08. 17. 19:04
Forrás: A szerző felvétele
Bevallom, nem mertem alapos dokumentálódás nélkül leírni azt a közhelyszerű állítást, hogy a romkocsma egy magyar találmány s hogy ősforrás a Szimpla kert. Márpedig úgy tűnik, hogy tényleg ez a helyzet, a 2002-ben nyitott, majd 2004 óta jelenlegi helyén, a bulinegyed ütőerét jelentő Kazinczy utcában működő egyedi hangulatú vendéglátóegység volt az első az immár igen hosszú sorban. Érdemes elolvasni a lonelyplanet-oldal vonatkozó tárgyszerű összefoglalóját, mely más források mellett megerősíti ezt a tényt.

Ami a műfaj elterjedtségét illeti, még a bulinegyed rendszeres látogatói is meglepődhetnek azon, hogy a Wikipédia romkocsmákra vonatkozó szócikke több, mint százhúsz egységet említ csak a magyar fővárosból. 

Nem véletlen, hogy magyar szállásterületen, a Kárpát medencében gyorsan terjedt a modell, főként a tágan értelmezett Erdélyben. Aradon a KF, de van némi romkocsma jellege a Joy’s teraszának is, Nagyváradon a magyar kocsmák, a Bodega, a Moszkva, a Lokal és a Gekkó tartoznak ide, Kolozsváron a szintén főképpen magyarok által látogatott Insomnia, Sepsiszentgyörgyön a Szimpla. De a divat átlépte a Kárpát medence határait, felütötte a fejét a német nyelvterületen is. 

Mindezek után nem mondható meglepetésnek, hogy a Felvidéken is akadnak romkocsmák, pozsonyi sörtúránkról szóló sorozat keretében bemutatott helyek közül több is besorolható ebbe a kategóriába, mint a Za Rohom by Bombovar vagy a Zil Verne.

Legutóbb Selmecbányán akadtunk bele e műfajnak egy kimagasló egységébe, melyet, mint a honlapjukról megtudhatjuk Milan és Veronika Kabina alapított, majd baráti és családi segítséggel rendezett be a maga elképzelése szerint. 

Büszkén állítják, hogy a hely dizájn tekintetében Közép-Európa legkreatívabb bárjai közé tartozik. Aki ismeri a témát, tanúsíthatja, hogy ez szó szerint igaz. 

A szerző felvétele

A belteret nagy gonddal és jó ízléssel alakították ki, rengeteg élő zöld növénynek helyet adva a dekorációban. A különböző termek stílusa némiképp elérő, de mindegyik megnyerő. 

A szerző felvétele

Az egész helyet nem uralja a műfajra jellemző szedett-vedettség, a tisztaságra is jobban ügyelnek, mint a stílus jellegzetes budapesti képviselőinek működtetői. 

A szerző felvétele

A pohárszék keretét egy felfordított kibelezett zongora adja. A kézmosókagylót KEG-ekból alakították ki, a víz pedig sörcsapból folyik. Egyik sarokban aprócska színpadot rendeztek be, mikrofonnal, gitárral. Facebook-oldalukról kiderül, hogy rendszeres fellépőjük többek között Váradi Dávid, a Duo Soul, vagy Janosik Filip. Ottjártunk idején nem volt épp élő koncert, viszont jól megválasztott, kellemes háttérzene szólt.

A szerző felvétele

Kellemes meglepetés, hogy az étlapon minden fogás neve a szlovák változat alatt kisebb betűkkel ugyan, de olvasható angolul és magyarul is. Mediterrán konyhát visznek olasz és spanyol dominanciával. Kínálnak többek között talján paradicsomlevest, marhahúslevest, hideg tálat olasz és spanyol felvágottakból, kétféle spagettit, egy rizottót, grillezett csirkesteaket, kétféle rántott sajtot. 

A szerző felvétele

Külön szócikk alá szedték a sör- és borkorcsolyákat, a ropogtatnivalóktól a hermelinen át az utopenecig. 

Van egy tapas étlapjuk is azok számára, akik valami különlegesebbet csipegetnének az italok mellé. Szerepel rajta többek között majonézes tonhalkrém, olajbogyóválogatás, marinált húsgolyókat fedő „albondigas”, sonkás krokett, grillezett fokhagymás garnéla, s kétféle humusz, melyek közül az egyiket szarvasgombaolajjal és kapribogyóval, a másikat füstölt paprikával tálalják. 

A szerző felvétele

Az itallapon négy helyi bor szerepel, de jelzik, hogy ezeken kívül további borokat is kínálnak. Hatféle Bakalar sört csapolnak, amit örömmel vettünk, a közép-csehországi Rakovnikban működő, évente alig több, mint 200.000 hektó sört forgalmazó, így kisüzeminek tekinthető sörgyár termékei nem véletlenül örvendenek népszerűségnek a cseh sörök magyar rajongói között. Ittunk is háromfélét, egyik sem okozott csalódást. A töményválasztékban több prémium itallal is találkozhatunk. Készítenek többféle minőségi teát, valamint koktélokat.

A kiszolgálás udvarias, gyors. A felszolgálók beszélnek angolul, ami ezen a környéken messze nem általános. Ebédelni készültünk egy másik helyen, ezért csak néhány tapast kértünk. 

A rántott tintahal élvezhető, de kötelességszerű, a karikák lehetnének vastagabbak, s a halhús puhább. Az avokádókrém helyben készült, korrekt, némi zöld koriander feldobná. Jobbacska bagett-karikákat adnak mellé.

Épp búcsúzkodtunk, méltatva a hely különleges atmoszféráját, amikor kiderült, hogy az egyik báros kárpátaljai származású magyar fiú, jól esett vele az anyanyelvünkön elbeszélgetni. 

A Ruin bár olyan hely, ahonnan el sem mentünk, de már visszavágyunk.

 


Elérhetőségek:

Ruin bar

Selmecbánya, Namestie sv Trojice c5

Telefonszám: +421 911 470 896

Honlap: https://ruina.sk/

E-mail-cím: [email protected]



 

