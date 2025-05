Pozsonyi sörtúra – ötödik, befejező rész: A 100 Pivtől a Studnáig

A „Za Rohom by Bombovar” egy klasszik alternatív egység. Jól kitalált szimbóluma a kanócos bombát imitáló komló, amivel a cégértől az asztalokig sokfelé találkozhatunk. A konyha zárva volt ottjártunk idején. Hat csapot működtetnek itt is, ezeken főként cseh sörök folynak, beleértve érdekes módon a Pilsner Urquellt is, a Sibeeria, vagy a Zichovec főzetei mellett.

A hűtőben két tucat minőségi dobozos és üveges tétel lapul. Ezek vélhetően gyakran változnak, minden esetre nem szerepelnek a nyomtatott itallapon, mely az alkoholmentes nedűk, a borok s a tömények felől tájékoztat. A szelekció nemzetközi kitekintésű, az imént említett Poppelstől a Pintán át a belga klasszikusokig.