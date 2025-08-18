magyarNapraforgóhús

Magyar napraforgóból magyar húshelyettesítő: ez lehet a jövő?

A kutatók és a termelők évek óta dolgoznak fenntartható, egészséges és ízletes húsmentes alternatívák kidolgozásán. A repce, a szója vagy a lencse évek óta versengenek a legnépszerűbb húspótlék címéért, most azonban úgy fest, új kihívójuk akadt, amely nem más, mint a hazánkban is nagy számban termesztett napraforgó.

Munkatársunktól
2025. 08. 18. 18:01
Magyarország az egyik legnagyobb napraforgótermelő egész Európában Fotó: Vitalii Stock Forrás: Shutterstock
A kizárólag vagy túlnyomó részt növényi alapú étrend olcsóbb, fenntarthatóbb és környezetkímélőbb, hiszen a növények termesztése jóval kevesebb vizet és földterületet kíván, mint az állattenyésztés. Emellett az egészségünkre is jótékony hatással lehet, hiszen a növényi alapú étrend több egyszeresen telített zsírsavat és ásványi anyagot tartalmaz. Így a húspótlók listája folyamatosan bővül, most például minden valószínűség szerint a napraforgó adja majd a következő húsmentes alternatívát.

A napraforgómag ígéretes húspótlék, így Magyarország
A napraforgómag ígéretes húspótlék, így a napraforgóból készült húspótló elterjedésével Magyarország a fenntartható termelők élvonalába is léphet/ Fotó: ToMika / Shutterstock

Húspótló napraforgóból

Brazil és német kutatók most közösen azon dolgoznak, hogy a húspótlók listáját egy napraforgólisztből készült fehérjeforrással bővítsék. A liszt elkészítéséhez először kinyerik a magokból a napraforgóolajat, majd eltávolítják a héjat és a kesernyés ízzel járó fenolos vegyületeket. A liszt ezáltal szebb és könnyebben emészthető lesz.

A végeredmény pedig egy gazdag, magas tápértékkel bíró fehérjeforrás, mely ráadásul sok vasat, cinket, magnéziumot és egyszeresen telített, tehát egészséges zsírsavat tartalmaz.

A kutatás jelenlegi fázisában két növényalapú húskészítményt készítettek és teszteltek. Az első esetben pörkölt magok őrlésével jutottak a liszthez, a második esetben pedig textúrált napraforgófehérjét használtak. Ezt követően mindkét készítményt paradicsomőrleménnyel, fűszerekkel, valamint különféle növényi olajokkal (napraforgó, olíva, lenmag) gyúrták össze. A keverékekből fasírtokat formáztak, melyeket megsütöttek és vizsgálatnak vetettek alá. Állag tekintetében a textúrált napraforgófehérje nyert, azonban a kutatók egyetértettek abban, hogy további műveletek, például extrudálás szükséges ahhoz, hogy a húshoz még inkább hasonló készítményeket kapjunk.

Magyarország szerepe

A napraforgómag ígéretes húspótlék, mivel íze és illata semleges, a napraforgót ráadásul Európában és Brazíliában is nagy mennyiségben termesztik. A termőterületeken génmódosítástól (GMO) mentes termelés zajlik, a visszamaradó melléktermék pedig takarmányként hasznosítható.

Ha a kutatók sikerrel járnak, hazánk hamarosan akár a fenntartható termelők élvonalába is léphet, hiszen jelenleg Magyarország az egyik legnagyobb napraforgótermelő egész Európában. Gondoljunk csak bele! Pár év múlva talán már nemcsak a sütéshez használt olaj készül napraforgóból, de az is, ami benne sül, például a fasírt.
 

