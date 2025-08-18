Többévszázadra visszatekintő épületben működik Selmecbánya egyik legszebb panorámát nyújtó vendéglátóegysége, a Glaus hotelétterem

Az idei esztendőnek a Kárpát-medencei vendéglátással kapcsolatos fontos híre, hogy megjelent a Gault&Millau étteremkalauznak a Felvidékről szóló kiadványa, mely 194 vendéglátóhelyet mutat be, ezek közül 146 pontozott étterem, a 48 pedig pop-kategóriás színvonalas, népszerű hely, mely nemcsak ínyenceket veszi célba. Az említett kalauz a Michelin mellett a legfontosabb iránytű Európai éttermeinek dzsungelében. Nem állom meg, hogy ide ne szúrjam, hogy szeptemberben várható a kalauz 2018 óta szünetelő magyar kiadásának új darabja is.

A Gault&Millau kalauz erénye, hogy szélesebb a merítése, mint a Michelin-é, de még így sem kerülhet bele minden színvonalas hely, ezért továbbra is megvan a jelentősége a harmadik irányadó fórumnak, a Tripadvisornak is, amit ugyan nem a szakértők állítanak össze, hanem a regisztrált hozzászólók, torzít is sokszor, de azért adhat nagyon jó tippeket, ha egy olyan városban járunk, ahol nincs semmiféle terepismeretünk.

Nem véletlen, hogy selmecbányai utunk alkalmával a Tripadvisoron is körülnéztünk, bár alapvetően hagytuk magunkat az ösztöneink által vezérelni. Selmecbánya harminckilenc vendéglátóegységgel szerepel az említett portálon, ami igen komoly szám ahhoz képest, hogy a városkának kevesebb, mint 10.000 lakosa van. Belső-Magyarországon a hasonló nagyságú Budakalász tizennégy, Solymár kilenc, Kerepes kettő, Tököl egy hellyel szerepel. Szántszándékkal példálóztam a főváros környéki településekkel, de említhetem Kapuvár négy vagy Szigetvár három egységét, miközben a 10.000 lelkes Sarkadot nem is leltem az adatbázisban.

Az ugyanakkor látszik, hogy ez nemcsak felhasználóknak köszönhető, hiszen a helyek egy tizedének nincs egyetlen értékelése sem ebben a pillanatban. Vélhető, hogy arrafelé többre értékelik ezt a portált, mint a magyar belhonban s az étteremtulajdonosoknak fontos, hogy ott szerepeljenek a listán, akár sereghajtóként is. Az az egység, melyről most szó lesz, s ahol társaságunk Felvidéken legjártasabb tagja már megfordult egy ízben, nem rendelkezik értékeléssel, vélhető, hogy az elsőt magam fogom megírni.