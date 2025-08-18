Selmecbányarepetaszálloda

Többévszázadra visszatekintő épületben működik Selmecbánya egyik legszebb panorámát nyújtó vendéglátóegysége, a Glaus hotelétterem

Jól éreztük magunkat a Glaus szálloda éttermében, nem lenne ellenünkre mást is megkóstolni az étlapról.

Borbély Zsolt Attila
2025. 08. 18. 17:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei esztendőnek a Kárpát-medencei vendéglátással kapcsolatos fontos híre, hogy megjelent a Gault&Millau étteremkalauznak a Felvidékről szóló kiadványa, mely 194 vendéglátóhelyet mutat be, ezek közül 146 pontozott étterem, a 48 pedig pop-kategóriás színvonalas, népszerű hely, mely nemcsak ínyenceket veszi célba. Az említett kalauz a Michelin mellett a legfontosabb iránytű Európai éttermeinek dzsungelében. Nem állom meg, hogy ide ne szúrjam, hogy szeptemberben várható a kalauz 2018 óta szünetelő magyar kiadásának új darabja is. 

A Gault&Millau kalauz erénye, hogy szélesebb a merítése, mint a Michelin-é, de még így sem kerülhet bele minden színvonalas hely, ezért továbbra is megvan a jelentősége a harmadik irányadó fórumnak, a Tripadvisornak is, amit ugyan nem a szakértők állítanak össze, hanem a regisztrált hozzászólók, torzít is sokszor, de azért adhat nagyon jó tippeket, ha egy olyan városban járunk, ahol nincs semmiféle terepismeretünk.

Nem véletlen, hogy selmecbányai utunk alkalmával a Tripadvisoron is körülnéztünk, bár alapvetően hagytuk magunkat az ösztöneink által vezérelni. Selmecbánya harminckilenc vendéglátóegységgel szerepel az említett portálon, ami igen komoly szám ahhoz képest, hogy a városkának kevesebb, mint 10.000 lakosa van. Belső-Magyarországon a hasonló nagyságú Budakalász tizennégy, Solymár kilenc, Kerepes kettő, Tököl egy hellyel szerepel. Szántszándékkal példálóztam a főváros környéki településekkel, de említhetem Kapuvár négy vagy Szigetvár három egységét, miközben a 10.000 lelkes Sarkadot nem is leltem az adatbázisban.

Az ugyanakkor látszik, hogy ez nemcsak felhasználóknak köszönhető, hiszen a helyek egy tizedének nincs egyetlen értékelése sem ebben a pillanatban. Vélhető, hogy arrafelé többre értékelik ezt a portált, mint a magyar belhonban s az étteremtulajdonosoknak fontos, hogy ott szerepeljenek a listán, akár sereghajtóként is. Az az egység, melyről most szó lesz, s ahol társaságunk Felvidéken legjártasabb tagja már megfordult egy ízben, nem rendelkezik értékeléssel, vélhető, hogy az elsőt magam fogom megírni. 

 

A Glaus hotel Selmecbánya egyik ikonikus épületében működik, melynek története több évszázadra nyúlik vissza. A kétnyelvű angol-szlovák honlapon olvasható bemutatkozó sorokból megtudhatjuk, hogy a jelenlegi épület helyén már a XVI.-ik században egy polgári lakóház állt, melyet a 18. században Jozef Pedroja kéménykovács vásárolt meg és alakított át, akkor kapta mai formáját. Keserédes élmény nézni a „Selmecbánya - A mi házunk” feliratú Monarchia-korabeli levelezőlapot, mely e korszakot illusztrálja a szöveg mellett. 

A következő időszakot, amikor a Katolikus Egyesület tulajdonába került épület kulturális centrumként működött, szintén egy nosztalgiát ébresztő archív fotó jeleníti meg, a képen jó kivehető a homlokzat magyar felirata. 

 

A kommunista korszakban az épületet államosították, átalakították, ma is megcsodálható történelmi imázsát a 21. századi gondos felújítást követően nyerte el ismét. A honlap a korszerű kényelmet, a panorámás teraszt és a rendezett kertet emelik ki teljes joggal a szálloda erényei közül. Innen nyílik az egyik legszebb kilátás e történelmi levegőjű városra, ami önmagában is magyarázhatná a hely népszerűségét.

A mediterrán ízvilágra építő étlap bizalomgerjesztően rövid. Két előétel, két leves, öt húsos, öt húsmentes főétel s egy napi desszert. Ottjártunk idején, e hónap elején kínáltak többek között olajbogyóválogatást parmezánnal és kenyérrel, burrata-t, az általunk is megrendelt két levest, sült paradicsomos rizottót, carbonara spagettit guanciale-val, salátákat, tépett marhahúst, valamint prosciutto-s sertésszüzet fokhagymás brokkolipürével, demi glace mártással és sült burgonyával. 

A rozsnyói Kaltenecker főzde négy sörét tartják csapon, s további hat tételt palackban. Mentes műfajban két Paulaner és két Birell palackozott sör kapható. Négy helyi minőségi bort poharaznak, továbbiak palackban kaphatók. A töményitalok zöme a prémium szegmensből való.

A marhahúsleves ízletes volt, lehetett volna mélyebb színű és koncentráltabb, de a nyári kánikulában jól esett ez a könnyedebb változat. A fokhagymalevest eleve beleszórt, hamar átázó pirított kenyérkockákkal tálalták, húsleves színe volt, nem a mifelénk megszokott krémes változatot kínálják. Hamar elfogyott ez is. 

 

A mandulás, céklás levélsaláta-ágyon tálalt, gránátalmaszemekkel megszórt pisztrángfilé ízletesnek bizonyult, a levélsaláta lehetett volna komplexebb, izgalmasabb. 

 

A barnasörös sous vide sertéscsászár hasonló szintű, átlag feletti, de nem átütő produkció. Párolt almás speclét adtak mellé, amit ismét gránátalmaszemekkel szórtak meg. 

A szarvasgerinc ízre jó volt, állaga kissé rágós, a köret is a lelkes amatőrök munkájára emlékeztet, élvezhető, de ízre, állagra egyaránt javítható salotta-hagymás burgonyapüré, némi hevenyészetten tálalt, de amúgy finom csipkemártással.

 

Ami a konyhát illeti, minket megnyertek ezek a technológiailag nem kifogástalan, de sablonmentes, kreatív fogások. Különösen háromféle Kaltenecker sörrel öblítve. Ittunk 11-es Balling fokú világos, pils stílusú lágert, Fiesta 12-es ale-t és Brokát névre hallgató 13-as alsóerjesztésű félbarna sört. Ismertük e söröket még a sörforradalom kezdetének idejéből, de jól esett újrakóstolni őket.

Jól éreztük magunkat a Glaus szálloda éttermében, nem lenne ellenünkre mást is megkóstolni az étlapról.

Hotel Glaus étterme

Selmecbánya, Andreja Sladkovica 56/5

Telefonszám: +421 95 1537 500

Honlap: https://hotelglaus.sk

E-mail-cím: [email protected]

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.